Mujer es asesinada dentro de la casa que alquilaba en Turrialba

Una mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue asesinada dentro de la casa que alquilaba en Turrialba junto a su pareja, un nicaragüense que hasta el momento no ha sido ubicado por las autoridades.

El crimen fue descubierto minutos después de las 5:30 de la tarde de este martes 26 de octubre en Santa Cecilia de Turrialba.

La Cruz Roja indicó que los paramédicos que llegaron al lugar no pudieron determinar qué clases de herida presentaba la mujer, pues la escena ya había sido tomada por agentes del OIJ.

Hasta el momento la Policía Judicial no ha brindado información sobre lo sucedido; sin embargo, una fuente policial le dijo a La Teja que no se descarta que la pareja de la ahora fallecida, cuyo nombre se desconoce, haya participado en el hecho y por eso no llegó a la casa.

Testigos también contaron que horas antes de que el crimen fuera descubierto observaron al extranjero subiendo varias de sus pertenencias a un vehículo, al parecer un taxi, y poco después se fue solo. Vecinos dijeron que, al parecer, este sujeto salió de la cárcel hace poco.

Trascendió que la pareja tenía poco más de un mes de vivir en esa casa, la cual, en apariencia, era propiedad de una mujer que la madrugada del pasado miércoles falleció debido a un incendio en su vivienda, ubicada en esa comunidad.