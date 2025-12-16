Mujer es trasladada en condición crítica tras ser mordida por serpiente en Limón

Una mujer, cuya identidad no se dio a conocer, fue víctima de un aterrador hecho, pues fue mordida por una serpiente y dicho ataque la dejó en una condición muy delicada.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 6:20 p.m. de este lunes en el sector de Talamanca de Limón.

El caso fue atendido por personal médico del comité que atiende dicha zona, el cual se desplazó hasta el sitio en una ambulancia básica.

La mujer fue trasladada al hospital de Limón. Foto Archivo.

“Se atiende a una mujer adulta que fue mordida por una serpiente, se traslada en condición crítica al Hospital Tony Facio de Limón”, detalló la Benemérita.

Las autoridades no dieron a conocer el tipo de serpiente que mordió a la mujer, solo señalaron que su traslado fue de urgencia, pues se encontraba en condición delicada.