Mujer lloró la muerte de su mamá, su hermana y su sobrino horas antes que fallecieran

Evelyn (en el centro) junto a su mamá y su hermana. Foto Evelyn Molina. (Evelyn /Incendio en cuartería en la Carpio cobró la vida de 7 personas. Foto Evelyn Molina.)

Una gran tristeza en su corazón y el presentimiento de que algo malo pasaría, llevaron a Evelyn Molina hasta el llanto. Lo que jamás pasó por su mente es que esas lágrimas que estaba derramando tendrían un lamentable desenlace muchas horas después.

Esto se debe a que Evelyn perdió a su mamá, a su hermana y a su pequeño sobrinito a consecuencia de un voraz incendio, que también cobró las vidas de otras cuatro personas.

En el fondo de su corazón, Molina cree que ese sentimiento de tristeza y las lágrimas que derramó estaban relacionadas con la tragedia que ella y su familia tendrían que afrontar horas después.

“Yo oraba en la cocina de mi casa y le decía a Dios que me iluminara, para saber qué iba a pasar; era una sensación de una tristeza muy grande”, contó Molina.

La tragedia, que hasta el día de hoy es el capítulo más doloroso en la vida de Evelyn, ocurrió la madrugada del sábado 13 de abril del 2019, cuando un voraz incendio destruyó por completo una cuartería en La Carpio.

En ese hecho falleció la mamá de Evelyn, doña Grace Molina, de 50 años; su hermana Melany Chamorro, de 23 años; y su sobrinito Bryner, de poco más de un año.

Junto a ellos también fallecieron Orlando León, de 75 años, quien era el dueño de la cuartería; José Rafael Pérez Sánchez, de 62; Inesilia del Socorro Lara Carmona, de 31; y la pequeña hija de esta última, de apenas tres añitos.

Sumado al enorme dolor por la muerte de sus seres queridos, Evelyn también siente gran indignación, pues han pasado prácticamente cinco años y hasta el día de hoy no se ha hecho justicia, pues ese terrible fue provocado por un hombre que sigue libre.

Destino las separó

El voraz incendio cobró las vidas de 7 personas.

Evelyn recordó que la última vez que estuvo con su mamá, su hermana y su sobrinito fue una semana antes del siniestro, cuando ella las visitó y disfrutaron momentos muy bonitos, juntas, pues pasó viendo películas con su hermana e incluso salió a bailar con su mamá. Esos son los últimos recuerdos al lado de ambas.

Molina indicó que ella había quedado en visitar a su mamá el viernes 12 de abril del 2019; es más, había pensado quedarse a dormir con ella para compartir más tiempo juntas.

“Yo iba para la casa de ella el viernes, pero inicié ese día como con un presentimiento, sentía como que algo iba a pasar. Pasé todo el día llorando, se me salían las lágrimas solas y en mis adentros yo sentía que algo iba a pasar, pero no sabía qué”, explicó.

Pese a ese extraño sentimiento, Evelyn salió de su casa junto con su pequeña hija para viajar hacia donde su mamá; sin embargo, el destino les cambió los planes de última hora.

“Cuando íbamos de camino, me llamó mi exsuegra y me dijo: ‘Evelyn, venga’, y es que la señora estaba con oxígeno. Entonces, en lugar de agarrar para La Carpio, me fui para Hatillo 8. Me acuerdo que mi mamá me decía que fuera donde ella, yo le dije que llegaba al día siguiente, pero ella me insistía en que llegara”.

Tragedia ocurrió de madrugada

Al final, Molina se quedó cuidando a su exsuegra, pero pasó todo ese día mensajeándose con su mamá hasta que recibió el último mensaje de doña Grace a eso de las 9 p.m. de ese viernes.

“Me puso que me amaba y me envió un corazoncito. Ese fue el último mensaje que recibí de mi mamá”, recordó Molina.

“Yo le decía a mi exsuegra que algo iba a pasar y lloraba porque no sabía qué era, pero estaba segura que algo iba a pasar”. — Evelyn Molina.

El presentimiento que acompañó a Evelyn durante todo ese viernes se convirtió en una triste realidad a eso de las 3 a.m. del sábado, pues fue cuando recibió la peor noticia que le han dado en su vida.

El pequeño Brayner falleció junto a su mamá y su abuelita. Foto Evelyn Molina. (Evelyn /Incendio en cuartería en la Carpio cobró la vida de 7 personas. Foto Evelyn Molina.)

“Me llamó un amigo de la familia y me dijo que necesitaba que me fuera para el hospital de Niños, porque habían incendiado el lugar y habían sacado a Angelina, que es mi otra sobrina. Luego me colgó, entonces yo pensé que todas habían salido.

“Pero, inmediatamente, me llamó de nuevo y me dijo: ‘Eve, mejor véngase para acá (a La Carpio), porque su mamá, su hermana y el bebé no aparecen. Para mí eso fue lo más horroroso que he vivido en la vida”, recordó.

Cuando Evelyn llegó hasta donde estaba la cuartería, descubrió la tragedia que ahí había ocurrido y se enteró de que entre las siete víctimas mortales se encontraban sus seres queridos.

“Yo llegué a un punto en que decía que si yo hubiera estado ahí tal vez las habría ayudado a salir, pero también pensaba que de haber estado ahí tal vez hubieran muerto más personas, uno se hace tantas preguntas”.

Unas verdaderas heroínas

En medio del dolor que sentía por la muerte de sus seres queridos, Evelyn descubrió que su mamá y Evelyn fueron unas verdaderas heroínas pues, según contó la otra de hija de Melany, quien sobrevivió al incendio, ellas dos ayudaron a que otras siete personas pudieran escapar del infierno desatado en la cuartería.

“Para mí ellas son heroínas, porque a mí me cuentan que mi mamá y mi hermana agarraron una escalera para que las personas subieran y luego iban a ir ellas, pero al final no pudieron, porque el techo cedió y quebró la escalera. Mi sobrinita fue la que me lo contó, que mi mamá sostenía un lado y Melany el otro para que unas personas salieran.

De acuerdo con el informe de las autoridades, esas siete personas, entre ellas incluida la sobrina de Evelyn, lograron escapar gracias a un hueco que lograron hacer en la segunda planta de la estructura.

“Mi sobrina me contó que ella estaba arriba porque mi mamá la subió, y que ella veía alrededor las llamaradas y que gritaba que ella no se iba a ir, pero mi mamá le decía que se fuera, que ellas iban detrás. Una de las muchachas que logró salir cuenta que entre el humo vio una manitas que se asomaban y así fue como sacaron a mi sobrina.

La flecha señala el lugar por donde escaparon los sobrevivientes. Foto Evelyn Molina. (Evelyn /Incendio en cuartería en la Carpio cobró la vida de 7 personas. Foto Evelyn Molina.)

Hombre desató un infierno

El Cuerpo de Bomberos comprobó que el incendio fue provocado y tras esto el OIJ inició una investigación, la cual señaló que el sospechoso de esa tragedia fue un nicaragüense, que era expareja de Inesilia del Socorro Lara Carmona.

Averiguando con varias personas, Evelyn llegó a la misma conclusión que los investigadores; incluso, ella se enteró de que ese hombre estuvo con su expareja en ese lugar horas antes de la tragedia.

“Según lo que me contaron testigos, él estuvo con ella ese viernes, pero ella no quería volver con él y, uno de los muchachos, me contó que pasaba con el dueño (don Orlando). Ella, al parecer, le pidió que dijera que se iba a casar con ella, para que así ese otro hombre la dejara en paz”.

“En nuestro caso, es un dolor demasiado grande llegar a un cementerio y ver tres tumbas de seres queridos”. — Evelyn Molina.

Lo que nadie imaginó es que esa situación iba a causar una gran ira en ese hombre, quien sin pensarlo dos veces buscó la forma de vengarse de su expareja.

“El hombre ese se enojó y salió alterado, pero antes de irse dijo: ‘Si ella no es mía, no es de nadie’, eso muchas personas lo escucharon, porque él estaba obsesionado con ella”, dijo Evelyn.

Según contó Molina, ese sujeto fue visto la madrugada del sábado cerca del punto específico donde se inició el fuego, según lo estableció el Cuerpo de Bomberos.

Para Evelyn no hay nada más doloroso que ver las tumbas de sus seres queridos y saber que siguen sin recibir justicia. Foto Evelyn Molina. (Evelyn /Incendio en cuartería en la Carpio cobró la vida de 7 personas. Foto Evelyn Molina.)

Nunca fue detenido

La Policía Judicial pidió ayuda a la ciudadanía para obtener información sobre este caso; incluso, indicaron que ya tenían como sospechoso a un nicaragüense de 55 años; sin embargo, indicaron que la falta de pruebas impidió judicializar el caso y se presume que el sujeto habría huido del país.

Para Evelyn, esta situación es un doloroso e indignante golpe para su familia, pues aseguró que tras el incendio ella se encargó de averiguar quién era el responsable; es más, entregó pruebas a los investigadores del caso.

“Yo tenía la cédula, la foto y el número de teléfono de ese señor, yo di toda esa información que conseguí por medio de una hermana de Inés, pero los investigadores me dijeron que sin la aprobación de un fiscal o los jueces no podían hacer nada. Al día de hoy, no volví a saber nada ni he vuelto a ir algún lado, porque uno se desilusiona de las cosas. Yo dije que ya no podía hacer más, porque de mi familia yo era la única que estaba con eso”.

La Teja consultó al OIJ sobre la investigación de este caso y, por medio de su oficina de prensa, indicaron que la Sección de Homicidios identificó a un hombre apellidado Torres como sospechoso, por lo que se presentó un informe policial en agosto del 2020 a la Fiscalía Adjunta de Género, finalizando la investigación con la presentación de este al Ministerio Público.

Por su parte, el Ministerio Público, con su respuesta, dio a entender que el caso no tenía mayor futuro de momento.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de San José informó que el caso de su interés se tramitó bajo la causa 19-010688-0042-PE, la cual fue remitida al Juzgado Penal con solicitud de desestimación”.

Un gran corazón

Evelyn guarda con mucho cariño los recuerdos de los seres queridos que perdió ese lamentable día, sobre todo los de su mamá, a quien describió como una mujer con un corazón de oro, que con su forma de ser se ganó el cariño de muchísimas personas.

“Mi mamá era una señora muy trabajadora; ella trabajó en una empresa de limpieza en Barreal de Heredia y ahí las personas tienen muchos recuerdos muy bonitos de ella. Mi mamá tuvo cinco hijos, pero siempre anduvo protegiendo a Melany y a los hijos de ella, sus pollitos, como les decía”.

Las llamas destruyeron todo a su paso. Foto Evelyn Molina. (Evelyn /Incendio en cuartería en la Carpio cobró la vida de 7 personas. Foto Evelyn Molina.)

En cuanto a su hermana, Molina describió a Melany como una joven con toda una vida por delante, que amaba a sus dos hijos y se está esforzando por darles un futuro mejor.

“Mi sobrinito era un chiquito superinteligente, tremendo, y yo le decía Tazmanín (por el personaje animado de Taz), porque hacía muchas diabluras”, recordó.

Pese a que las autoridades, prácticamente, abandonaron este triste caso, Evelyn mantiene la esperanza de que en algún momento ese hombre sea detenido para que le haga frente a la justicia por las siete muertes que causó en ese terrible incendio.