Mujer logró dejar las calles y fundó asociación que da la mano a indigentes y a los más necesitados

Ver a una embarazada rogando por comida en las cercanías del mercado de la Coca Cola en San José fue lo que motivó a Francis Ramírez Madrigal a llevarles alimentos a los más necesitados.

Pero antes de eso, Francis fue indigente, ella cuenta que la obligaron a prostituirse y le ofrecían drogas como la mejor salida a los problemas.

Afirma que cayó en ese mundo luego de perder a su hijo que fue dado en custodia a otros parientes; sin embargo, también tenía una acumulación de situaciones que le causaban dolor dentro de su familia.

La mujer, quien en la actualidad tiene 32 años, recuerda que anduvo en las calles desde el 2014 y fue hasta el 2016 que logró salir de ellas. El 3 de mayo del 2017, tras ver la escena que les contamos al inicio, fundó la asociación ‘Manos abiertas’, dice que su mamá ha sido una persona esencial para mantenerla a flote durante estos casi cinco años.

Esta vecina de Goicoechea asegura que desde el 2016 su cuerpo está limpio de drogas, aunque no niega que muchas veces las tentaciones la quieren hacer tropezar; sin embargo, vive un día a la vez.

“No voy a negar que sí es difícil, porque los primeros días sudaba mucho, no podía dormir, luego lo empecé a controlar, a veces llegan épocas de tentación, pero las controlo comiendo dulces”, detalla.

Francis Ramírez Madrigal, de 32 años, sigue luchando contra las drogas para llevar paz y esperanza. Foto: cortesía para LT

Perdió a su hijo por consumir drogas

Francis cuenta que ha consumido todo tipo de drogas: chino (una forma de consumir heroína), basucos (marihuana con piedra), crack y olía perico. Fue por esto que perdió a su hijo cuando él tenía un año y medio, ya que fue dado en custodia con otros parientes.

“No quería tenerlo, entré en una depresión y me descuide de él, en ese momento fue cuando caí en las drogas, cuando me fui a la calle y me lo quitaron definitivamente (al niño), perdí el derecho a verlo, no puedo acercarme a él, tengo entendido que está con un tío mío y la esposa, tengo medidas de restricción” señala.

Ahora el pequeño tiene 10 años y ella desea volver a verlo.

“A pesar de todo, sí lo amo muchísimo, deseo el día poderlo abrazar, todos los días pienso en él”, sostiene.

Usted puede ayudar a la Asociación Manos abiertas para que ellos sigan llevando alimentos a los más necesitados. Foto: cortesía para LT

Contó que comenzó en las drogas por invitación de un familiar.

“Comencé a consumir por un pariente por parte de mi papá que vendía drogas, esa persona empezó a decirme que me invitaba, que probara y resultó que cuando quise alejarme, porque sabía que aún estaba a tiempo, él me dijo que no, que le debía toda esa droga y que tenía que pagársela a la buena o a la mala, me dijo que mi papá estaba de acuerdo con que hiciera lo que quisiera conmigo y entonces comenzó a prostituirme en todos los barrios del sur, eso fue en el 2014″, recordó.

En el 2015, Francis pudo ganarse la confianza de ese sujeto, fue así como logró escapar y huyó hacia Ciudad Neily, al sur del país.

“Comencé a andar como indigente, dormía en cartones en los parques, tenía vergüenza de llamar a mi mamá porque sabía que estaba sufriendo por culpa mía, llamé a mi papá y le pedí ayuda, pero lo que hizo fue mandarme a esa gente para que me persiguieran, me iban a matar ese día, decidí poner la denuncia, eso fue a mediados del 2015″, recuerda.

Estando tan largo de la familia no encontraba trabajo y cuenta que durante seis meses hubo días en los que pasó sin comer.

Debía cambiar

En el 2016 regresó a San José y decidió llamar a la mamá para pedirle otra oportunidad.

“Le dije que iba a cambiar, pero me mandó a dormir a la casa de una amiga y me dijo: ‘Le doy dos opciones: o se interna o cambia’, le dije que no quería internarme, que lo iba a hacer por mí misma, que iba a tener fuerza de voluntad y hasta el día de hoy ni una gota de alcohol ni nada de drogas”, contó.

Francis cree que las oraciones de su mamá y de las personas de la iglesia a la que asiste fueron las que la cuidaron.

“Me quedé un tiempo con una amiga de la iglesia, la señora tampoco confiaba en mí del todo, porque al principio no me dejaba las llaves. A los meses me consiguieron un trabajo en un restaurante, luego me fui a alquilar un cuarto sola, seguí trabajando y luego me fui a vivir de nuevo con mi mamá”.

Las personas se le acercan a Francis Ramírez Madrigal y le agradecen el enorme corazón que tiene. Foto: cortesía para LT

Poco a poco la joven fue recuperando su vida, tenía trabajo y caminando por el mercado de la Coca Cola fue cuando vio la necesidad de dar la ayuda que muchas veces ella necesitó.

“Un día iba camino al trabajo y a las 6 a.m. vi a un muchacha de mi edad embarazada, lloraba, decía que tenía días de no comer, me agarró el pie y me pedía ayuda, que le comprara algo, que no le diera plata.

“Cuando la volví a ver, sentí como que era yo, vi mi cara en la de ella, ahí me nació la inquietud de formar la asociación”, recuerda.

El 3 de mayo del 2017 fue la primer salida junto a otras tres mujeres ayudando a indigentes en Coronado y desde entonces no se ha detenido, ayudando a toda persona que necesite una mano.

“Lo que nosotros hacemos es un trabajo social abierto, a veces llevamos comida preparada para habitantes de la calle, a veces llevamos comida para niños, cuando hacemos actividades con ellos, o refrigerios para adultos mayores. Cada vez que la situación nos lo permita y tengamos posibilidades, elegimos dos o tres comunidades al año para llevar diarios. Todos los diciembres llevamos diarios a una comunidad, además de la fiesta de Navidad que hacemos. Abarcamos varias necesidades, comida, ropa, juguetes, son varias cosas”, explicó sobre la labor de su asociación.