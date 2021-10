Mujer muere arrollada por camión de basura en Alajuelita. Foto cortesía. Mujer muere arrollada por camión de basura en Alajuelita. Foto cortesía.

Una mujer perdió la vida al ser arrollada por un camión recolector de basura en Alajuelita, en San José.

La Policía Judicial identificó de forma preliminar a la ahora fallecida como Ligia María Ariza Lozano, quien sería una colombiana de entre 20 y 30 años.

Los hechos ocurrieron este viernes a eso de las 6 de la mañana en Concepción Abajo de Alajuelita, 300 metros al norte de la delegación de la Fuerza Pública.

“El caso está en investigación, pero todo hace presumir que ella se le habría lanzado a un camión de recolección de basura, lo que le causó lesiones que le provocaron la muerte en el lugar”, informó la oficina de prensa del OIJ.

El conductor del camión, cuya identidad no se dio a conocer, no pudo hacer nada por evitar el accidente, pues trascendió que la mujer se habría lanzado a las llantas traseras, por lo que chofer no se dio cuenta de lo que sucedió.