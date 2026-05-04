Mujer muere tras violento choque entre camión y carro en Cartago

Una mujer falleció luego de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la conocida “ Vuelta del Queque”, en La Cangreja, sobre la carretera Interamericana Sur, en San Isidro del Guarco, Cartago.

Según el reporte de los cuerpos de emergencia, en el sitio se dio un choque entre un camión y un carro. Producto del fuerte impacto, el conductor del camión quedó prensado dentro de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de equipos especializados para su liberación.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas del choque en la Interamericana Sur falleció. Foto: Rescate Urbano (Cortesía/Cortesía)

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos, Rescate Urbano y la Cruz Roja Costarricense.

Héctor Blanco, de Rescate Urbano, detalló que en total trasladaron a tres pacientes al Hospital Max Peralta. Entre ellos iba una mujer en condición crítica, quien lamentablemente falleció mientras era atendida en el centro médico.

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Por el momento, no han trascendido las identidades de las personas involucradas ni las causas que provocaron el accidente.

El caso quedó en investigación para determinar cómo ocurrió la colisión.