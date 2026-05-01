Mujer murió tras violento ataque a balazos en Hatillo 8; otra fue llevada grave al hospital

Un violento hecho ocurrido la tarde de este viernes dejó como saldo una mujer fallecida y otra herida de gravedad en Hatillo 8, San José, cerca de la escuela Jorge de Bravo.

Los cuerpos de emergencia recibieron la alerta por personas heridas por arma de fuego en la zona. El hecho se dio a eso de las 3: 30 p.m.

Según información preliminar brindada por la Cruz Roja , al llegar al sitio atendieron a dos mujeres adultas víctimas del ataque.

Una de ellas presentaba impactos de bala en la cabeza y el tórax. Debido a la gravedad de las heridas, fue declarada sin signos vitales en el lugar.

La segunda víctima sufrió una herida en una pierna y fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.

Una mujer fue asesinada y otra baleada en Hatillo 8 (Cortes/Cortesía)

A la escena se desplazaron dos ambulancias de soporte avanzado de la Cruz Roja para atender la emergencia.

De momento, no han trascendido las identidades de las afectadas, ni las circunstancias en que ocurrió el ataque.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales, hay gran cantidad de policía en la zona.