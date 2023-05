Mujer ofrece ¢300 mil para el que encuentre a Hades, gatito negro que se perdió en Alajuela

Hades está perdido desde el pasado 20 de marzo. Foto cortesía.

Ivannia Alvarado está pasando un momento muy difícil en su vida, pues su gatito Hades, uno de sus más fieles compañeros, está perdido desde hace más de mes y medio.

El felino, el cual tiene cuatro años, fue visto por última vez el pasado lunes 20 de marzo en las afueras de la casa en la que vivía con su dueña, ubicada en calle Los Portones, en San Rafael de Alajuela.

“Mi gatito se escapó de la casa, era la primera vez que salía de la casa, siempre lo había mantenido estrictamente en el interior de mi hogar. Normalmente siempre tengo cerrado el patio trasero, que es donde a ellos les gusta estar, porque tengo más gatitos, y Hades se escapó”, contó Alvarado.

“Salí a buscarlo, lo vi un par de días y ya no lo vi más, después de eso desapareció por completo”. — Ivannia Alvarado, dueña de Hades.

Ivannia contó que desde ese día ha hecho todo lo posible por encontrar a su gatito, como realizar diversas publicaciones en redes sociales, incluso creó una página de Facebook que se llama “Hades-gato negro perdido”, pero hasta la fecha todos esos esfuerzos han sido en vano.

“Ya no sé qué más hacer, estoy desesperada, porque es un gato al que quiero muchísimo. Lo he buscado hasta el cansancio, pero lo que pasa es que he leído que por miedo muchas veces los gatos se meten adentro de los carros, como en la parte del motor, y por eso a veces los transportan por error a otro lugar”, explicó Alvarado.

La dueña de Hades dijo que es un gato de pelaje completamente negro, pequeño, que está castrado y que como particularidad tiene una cola más corta que la de otros gatos y con un quiebre al final en forma de “L”.

Alvarado está ofreciendo una generosa recompensa de ¢300 mil para la persona que le devuelva a su amada mascota, por lo que si usted tiene información sobre Hades puede contactarla a los teléfonos: 8632-4023 y 8701-9651.