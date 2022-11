Mujer presenció discusión entre Bodaan y Miranda cuando encontraron cuerpo de doctora

La camarera del hotel La Mansión Inn, Dinia Guerrero, declaró este viernes en el juicio que se sigue por el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño, y dijo que horas antes del hallazgo del cuerpo de la doctora, presenció una discusión entre el dueño del hotel de apellido Bodaan y el imputado Miranda.

Guerrero trabajó 18 años en el hotel, hasta marzo de este año dejó ese trabajo.

Ella contó que fue el mismo Bodaan quien la contrató y que tenían una relación normal entre jefe y empleada.

Ella relató que veía frecuentemente a su jefe porque él vivía en el hotel, en un apartamento que está donde quedan las últimas habitaciones.

El apartamento está “abajo” y las habitaciones arriba, solo hay un acceso para llegar hasta donde estaba el patrón.

Doña Dinia contó que Bodaan les hablaba siempre en español, ella no entiende nada de inglés y que algunas veces que hacía reuniones llegaba un traductor.

En el juicio Bodaan cuenta con una traductora de tiempo completo.

Dinia relató que el imputado Herrera tenía como un año trabajando con ellos y que primero era salonero y ya después solo le ayudaba a Bodaan en sus cosas personales. Vivía en la habitación 21.

Dinia Guerrero, empleada de La Mansión Inn. Foto: Silvia Coto

Después habló de otro compañero a quien llamo Cristopher, que era el botones, y a veces ayudaba en el hotel y tenía varios años ahí. Vivía en la habitación 23.

“No era buen compañero, pasaba pendiente de qué hacían los demás para ir a reportarlos con don (Bodaan). Se creía muy hombre, le escribía mensajes en Facebook a las huéspedes y los compartía. En una ocasión una muchacha de Pérez Zeledón, el esposo sí se quejó del comportamiento del botones.

“Él (Christopher) se casó con una huésped”, dijo.

Doña Dinia no sabe porqué esos empleados dormían en las habitaciones y no en el cuarto de empleados.

En el caso del imputado Herrera, asegura que no trabaja en el hotel en el 2020, sino que solo vivía y comía ahí por la pandemia, pues Bodaan lo ayudaba.

De Miranda aseguró que tenía una semana de estar en el hotel y que se estaba encargando de algo de mercadeo.

El 20 de julio del 2020 doña Dinia llegó al hotel a trabajar a las 7:00 de la mañana, pasó por la lavandería y la secadora estaba dañada así que le tocó tender unas sábanas al sol y luego se fue a limpiar la recepción.

“Me tocaba limpiar el apartamento de (Bodaan) me fui a limpiar y solo estaba Danilo durmiendo (pareja de Bodaan) después entró Bodaan y se fue a la sala a ver las noticias” , recordó.

A los 20 minutos llegó Miranda y los dos hombres empezaron a discutir.

“Don Harry estaba muy enojado. No le contestó ni el buenos días, no lo dejaba ni hablar y empezaron a hablar en inglés. Yo mejor me fui, no quería estar ahí”, dijo la mujer, quien no entendió nada del fondo de la discusión.

Ella se fue a la lavandería y regresó 15 minutos después, ya los dos imputados estaban más tranquilos y en la sala del apartamento.

Ella también contó que poco después, ella siguió limpiando los pasillos, cuando se escuchó cerrar la puerta de uno de los cuartos, era una puerta de madera, y se topó en el pasillo a Miranda quien bajó la cabeza al verla.

Doña Dinia aseguró que el cuerpo de María Luisa fue encontrado por una de sus compañeras llamada Raquel y que ella pensó que se trataba de una broma.