Mujer que falleció en atropello disfrutaba su segunda oportunidad de vida

Patsy Moya murió atropellada en Tibás, ella era un ángel para su familia y allegados. (Cortesía)

Patsy Jazmín Moya Salazar, de 52 años, era una mujer entregada, amable y muy servicial que, lamentablemente, falleció en un accidente la tarde del domingo en Tibás.

Ella fue velada en la iglesia Hossana, en Tibás, la tarde y noche del lunes y su familia, vecinos y allegados la sepultaron a las 10 a. m. de este martes en el cementerio de San Pedro.

Jaidy Moya, hermana de ella, nos contó que la familia está viviendo momentos muy duros por la inesperada muerte de Patsyta, como ellos le decían de cariño.

“Eran una persona superimportante en nuestra familia, ella era muy amorosa, se dice mucho de las personas que se van, pero ella era amable, tenía un corazón noble, nos cuidaba a todos, era ama de casa”, expresó la hermana.

La familia de la víctima hace cuatro años sufrió mucho porque ella tuvo un accidente cerebrovascular que la tuvo al filo de la muerte.

“Ella se puso muy mal, ella prácticamente se murió, Dios nos permitió tenerla un poco más de tiempo, después de ese accidente nos duró cuatro años más, nos la prestó, fue otra nueva oportunidad para ella y para nosotros de estar juntos y disfrutarla, vimos el milagro de Dios que sopló en ese momento vida en ella”, asegura la hermana.

Patsy era la más organizada de su casa, ponía alarmas en el celular y tenía un planificador con el que estaba pendiente de todo y de todos.

“Nosotros somos seis hermanos, tres hombres y tres mujeres, ella era de las mayores, vivía con nosotros, cuidaba de mis papás que ya son adultos mayores, ellos son pastores de una iglesia en barrio El Socorro, tienen varios padecimientos de salud y ella se encargaba de las citas y también de los medicamentos. Ella siempre tenía una sonrisa para ayudar, era muy alegre y nos trataba de ayudar en todo”.

Jaidy aseguró que su hermana era de armas tomar en el sentido de que siempre quería solucionar todo en el momento y hablaba con quien fuera, familiar o no pariente, para lograrlo. Siempre estaba atenta a lo que necesitaran los suyos.

La mujer falleció en el sitio del accidente que ahora se encuentra en investigación. Foto: Cruz Roja Costarricense

La hermana se mostró asombrada de ver la cantidad de personas y mensajes que se publicaron en redes sociales a raíz de la desgracia que están sufriendo, pues han sentido mucho cariño y se quedaron asombrados de ver durante la vela que tanta gente la conocía y la apreciaba.

“Ese hoy es su legado: siempre alegre, contenta, siempre dispuesta a ayudar, los vimos en personas que nos acompañaron en este momento, doy la honra y gloria a Dios”.

Lo que Patsy más disfrutaba era ver los partidos de su amado Saprissa, pues era moradísima, además le encantaba ver series clásicas y animadas.

“Siempre era de la casa a la iglesia”, detalló la hermana.

Tragedia

El accidente ocurrió en La Florida de San Juan de Tibás, frente al restaurante Rostipollos.

La familia de momento lo que sabe es que Patsy andaba haciendo unos mandados de la casa, aparentemente ella cruzó la calle cuando el semáforo estaba en rojo y una conductora se habría brincado la señal y la atropelló, ella falleció en el sitio pese a los esfuerzos de los paramédicos.

“La muchacha que estuvo cerca de ella en el momento del accidente me dijo que ella no sufrió, eso es un aliciente para nosotros, dice que su mirada tenía mucha paz y no tenía miedo, para nosotros eso es el sueño de los justos. Damos gracias a Dios por todos esos 52 años, ella era mayor que yo, ella fue una maestra para mí, me enseñó muchas cosas, ahora el trago más amargo es aprender a vivir con esto, vivir sin ella”, lamenta.

El día del accidente Patsy estuvo en la iglesia ayudando, su hermana Jaidy y ella pudieron compartir por varias horas.

Cuando llegaron a la casa, Patsy le dijo a Jaidy que se fuera a descansar y cuando ella se levantó, ya su hermana había salido de la casa, poco después les avisaron de la tragedia.

Jaidy reveló cuáles eran los mayores anhelos de su familiar.

“Han pasado cosas feas en la familia, ella quería que todos estuviéramos tranquilos, le había prometido a mi hermano mayor ir a Panamá, ella no era de viajar, le molestaban los paseos largos, se desmayaba mucho, ella le dijo que sí al hermano, pero sabíamos que no iba a ir, pero ella no quería decirle que no al hermano”, comentó.

Ahora la familia solo piensa en salir adelante y poder seguir con tan dolorosa ausencia.