Mujer que perdió a esposo en confuso hecho solo pide una cosa para tener paz

Gustavo Adolfo Guisao Araque, de 56 años, y Ariel Avilés Ortiz, de 37, eran dos mecánicos de Hatillo que estuvieron desaparecidos y sus cuerpos fueron hallados en bolsas en la ruta 27.

Los responsables del doble asesinato no han sido detenidos, pero el OIJ de Alajuela está detrás de ellos.

Melissa Zapata era la esposa de Ariel Avilés, en setiembre próximo iban a cumplir 10 años de casados, ellos tuvieron un hijo que tiene seis años y no hay día que el menor no pregunte por su papá.

Zapata es de República Dominicana y Avilés era una nicaragüense nacionalizado costarricense.

Se conocieron en Costa Rica y formalizaron su relación, ella afirma que nunca vio que su marido anduviera en malos pasos.

Avilés era el sostén de la familia y Melissa se dedicaba a la crianza del pequeño, con la muerte de él, ella ha tenido que trabajar para sacar adelante a su hijo.

“Si todos los días mi hijo y yo tenemos que comer arroz y frijoles lo vamos a hacer, no ando mendigando nada, no ando pidiendo nada, simplemente quiero justicia y vivir mi duelo en paz y libre”, es la petición que hace esta valiente mamá.

La última vez que madre e hijo vieron a Avilés fue la mañana del lunes 18 de diciembre anterior cuando salió de la casa hacia al trabajo, pero nunca más regresó.

Ariel Avilés Ortiz junto a su esposa Melissa Zapata e hijo; a él lo asesinaron y dejaron en una bolsa en la ruta 27. Foto: Cortesía Melissa Zapata para La Teja

El 22 de diciembre lo hallaron en una bolsa sin vida en San Rafael de Alajuela, sobre la ruta 27; al lado de él estaba su jefe, Gustavo Guisao, de nacionalidad colombiana.

“Han pasado cinco meses y es como si hubiese pasado ayer, todavía recuerdo cuando salió de la casa y no ha vuelto, cada día se siente más la ausencia y me duele más.

“La vida me cambió totalmente, yo viajaba todos los diciembre a República Dominicana con mi hijo y él se quedaba a trabajar, eso ya no lo podemos hacer, obviamente necesito ayuda, vivimos en un lugar que tiene goteras”, confesó Zapata.

Ella asegura que estaba en Costa Rica por su matrimonio, pero quisiera tener los recursos para irse a España donde se encuentra su familia materna, no obstante la situación económica es difícil.

“Mataron a un hombre honrado, de familia, que crecía junto su hijo y esposa, ese era Ariel, mi esposo.

“Quién sabe sí ellos andaban haciendo algo malo o no, porque uno nunca termina de conocer a las personas, pero no era la manera de matarlo y tirarlo, no es justo; mi esposo no se merecía una muerte así”, manifestó Zapata.

Concluyó diciendo que las cenizas las mandaron a sepultar en Nicaragua porque Ariel siempre dijo que cuando muriera quería descansar en su país.

Gustavo Adolfo Guisao Araque y Ariel Avilés Ortiz aparecieron en la ruta 27 y el OIJ reconstruyó los hechos para dar con responsables. Foto: Archivo LT

LEA MÁS: Mecánicos sufrieron tormentosa muerte cuando pretendían vender un carro

Reconstrucción de hechos

El OIJ de Alajuela tiene a cargo la investigación por este doble homicidio y la mañana de este martes 21 de mayo realizaron la reconstrucción de hechos en la que aparecieron los mecánicos.

Lo último que se sabe es que Guisao era el jefe de Avilés, ellos salieron del taller para vender un carro el 18 diciembre del 2023 y desde ese momento se les perdió el rastro.

“Los acontecimientos que se mantienen en investigación se remontan cuando se dio la desaparición de dos sujetos de apellidos Guisao Araque, de 56 años y Avilés Ortiz, de 37 años, los mismos se trasladaban a Cartago a intentar vender un automóvil, sin embargo, nunca llegaron a su destino”, dijeron en el OIJ.

El carro en el que ellos iban apareció abandonado el 20 de diciembre anterior en Tarbaca en Aserrí, San José.

Durante esos días los familiares pedían ayuda para encontrarlos, pero las malas noticias llegaron la tarde del jueves 22 de diciembre de 2023, cuando agentes de la Sección de Cárceles vieron dos cuerpos a un costado de la ruta 27, estaban envueltos en bolsas plásticas, los cuales correspondían a los desaparecidos.

“Por lo anterior, esta reconstrucción de hechos tienen como objetivo el realizar pericias forenses y policiales, entre ellas, comparaciones de las medidas en las huellas de fricción de las llantas de vehículos qué habrían llegado al sitio.

“Así como recolectar indicios en malezas y vegetación, todo esto para determinar si el doble homicidio como tal ocurrió en este lugar o si solamente los dejaron en este sitio”, agregaron los judiciales.