Mujer que perdió hermano y casa en incendio se sienta horas afuera del que fue su hogar

Doña Anita pasa horas donde estaba su casita. Foto: Lauren Paniagua (cortesia )

Quienes conocen a doña Ana Cecilia Paniagua Medina se les hace un puñito el corazón cuando la ven sentada en lo que quedó de su casita, o la ven limpiando los escombros, lo único que el fuego le dejó.

La señora nos contó que hay días que se sienta durante horas, afuera del que fue su hogar, a pensar en lo que ocurrió y no puede ocultar su tristeza por perder la que fue su casa por 31 años y porque su hermano, Uribe Mendoza Contreras, de 78 años, murió quemado en ese mismo incendio, ocurrido en Santa Ana de Carrillo de Guanacaste.

La tragedia ocurrió el 21 de julio de este año. El fuego fue provocado por una vela que usaba Uribe para alumbrarse, porque le habían cortado la luz.

Doña Anita nos contó que en su propiedad viven cuatro familias, pues ella le daba a sus hijos y nieticos un espacio para vivir. Ahora, en cambio, apenas quedaron con lo que andaban puesto.

“La vida a nosotros nos cambió de un día para otro, ya teníamos dificultades antes de la tragedia, pero ahora nos ha tocado duro, esto me ha afectado la salud, hay días en que me siento muy triste y deprimida, el dolor de que un día uno tiene un techo y en segundos perderlo todo, tantos años de trabajo y de esfuerzo para uno tener casita y pasar la vejez tranquilo y todo todo se me fue.

“Pero además este dolor de que a mi hermano, que nosotros lo chineábamos, el fuego nos lo arrebató y murió de esa manera tan terrible, todos quisieron salvarlo, pero el fuego no lo permitió”, lamenta doña Anita.

Paniagua vivió casi 22 días en un salón comunal y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le dio cinco meses de alquiler, que se terminan este diciembre.

“Estamos muy preocupados, porque nos ayudaron, pero igual que en muchas otras emergencias que pasa la gente, es una ayudita por un tiempo, uno es humilde y tengo que reconocer que no tengo cómo seguir pagando el alquiler, no sabemos cómo vamos a hacer, pero sí le soy honesta, la gente del pueblo nos ha ayudado mucho con ropita, hemos hecho bingos y rifas y con eso nos hemos ido ayudando, ellos han sido maravilloso con nosotros, no nos han dejado solos”, relató la afectada.

Doña Lauren Paniagua Medina, hija de doña Ana Cecilia, asegura que han pedido ayuda por todo lado porque ver la tristeza de su mamá, les parte el alma.

La afectada anhelada con poder regresar pronto. Foto: Lauren Paniagua (cortesia )

Una amiga de doña Lauren le regaló el cajón de la casita en material prefabricado para que puedan empezar de cero, ya que la propiedad es de doña Ana.

Sin embargo, la familia no cuenta con dinero para pagar la mano de obra ni otros materiales que necesitan para volver a tener su casita.

“Hemos buscado apoyo, porque los materiales ya los tenemos, pero, ¿cómo construirla?, si nosotros no sabemos nada de esto; hemos tocado muchas puertas y no perdemos la confianza en que alguien nos va a ayudar, que vamos a encontrar voluntarios para darle otra vez a mi mamá la tranquilidad de volver a su casita, nos causa mucha tristeza cada vez que vemos que alguien pierde su casa, porque ya nosotros sabemos lo que les va a tocar vivir”, asegura Lauren.

El hermano de doña Ana murió en el incendio. (cortesía)

Ellos también perdieron dos carros que utilizaban dos miembros de la familia para trabajar.

“Yo sueño con poder volver a mi casa, a mi hogar y poder sentirme segura otra vez, me da mucha tristeza, pero sé que hay gente buena y bondadosa y espero poder tocar el corazón de alguno de ellos para que por favor me ayuden”, agregó Lauren.

Si usted quiere ayudar a la familia, puede hacerlo al teléfono 6310-6214, ese número tiene Sinpe Móvil a nombre de Lauren Paniagua.

En lo que va del año, Bomberos ha atendido 881 incendios en viviendas.