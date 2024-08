Mujer que rescató a bebé en basurero no ha dejado de llorar al enterarse que murió

Ni un año vivió la bebé que abandonaron en el basurero del baño de una casa en El Alto de San Blas de Cartago.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que la pequeñita murió y no descartan acciones legales.

La pequeñita murió en el Hospital Nacional de Niños (HNN) el 26 de junio anterior, luego de que ingresara al centro médico dos días antes, sin embargo, hasta agosto trascendió la triste noticia de su muerte.

“La niña falleció por una Encefalitis Aguda Esclerosante, según indica el informe de la ONG. Estamos a la espera del resultado de la autopsia por parte del Servicio de Patología del Hospital Nacional de Niños. Se valoran acciones legales”, detalló Fanny Cordero, de la oficina de prensa del PANI.

Murió bebé que abandonaron en el basurero del baño de una casa en San Blas de Cartago, la pequeña solo vivió 10 meses. Foto: Ilustrativa (Shutterstock)

La niña fue rescatada el 1 de agosto del 2023 por Luz María Gómez Ramírez, quien la vio tirada en el baño de la casa en la que vive.

Actualmente Luz María tiene 21 años y es mamá de un niño de 2 años, por lo que ese sentimiento de mamá ella lo conoce muy bien y afirma que ha sido inevitable no llorar al saber que la chiquita no vive.

“No he dejado de llorar, este viernes he pasado llorando, soy mamá de un chiquito y creo que eso me afecta más porque conozco ese sentimiento de mamá.

“Yo quise adoptar a la bebé, pero en el Pani nunca me atendieron, no volví a saber nada de la bebé, había ido a preguntar por ella en el Pani y me dijeron: ‘deje los datos y la llamamos’, me quedé esperando que me llamaran, la última información que conseguí de ella, fue que una muchacha me dijo que una amiga tenía al bebé en el hospital y me decían que ella estaba bien, fueron dos días que me contaron, luego le dieron la salida y ya no supe más de ella”, expresó Luz María.

Contó que los primeros de cada mes siempre celebraba el mes de la pequeñita.

“Siempre pasé pensando en ella, todos los primero de los meses yo decía: ‘hoy cumplió un mes, dos meses y así', en un grupo familiar siempre les decía: ‘hoy mi hija está cumpliendo meses, siempre va a ser mi hija, así no la hubiera tenido yo’”, cuenta Luz María, al recordar como ella la auxilió.

A esta joven le duele que el PANI nunca la tomara en cuenta como protectora de la inocente y además que no informaran antes sobre la muerte de la niña. Señala que en el hospital siempre le dijeron que la niña estaba estable y nunca tendría complicaciones por la situación en la que la dejaron.

Esta joven afirma que quisiera saber dónde la sepultaron para visitarla, porque en su corazón y mente nació una bebé que quiso como una hija desde el momento en el que la vio desamparada.

La bebé abandonada en basurero del baño de una casa murió en el Hospital de niños. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Mamá abandonó bebé al pedir baño prestado

El nacimiento de la pequeña se descubrió luego de que una mujer de apellidos Guillén Hernández pidiera el servicio sanitario en la casa de la familia de Luz María Gómez, ellos de buena voluntad la dejó entrar.

Guillén luego salió y se fue como si nada, luego otro habitante de la casa necesitaba el servicio y al entrar es cuando encuentran a la inocente.

Luz María corrió por ella, la chineó y pidió ayuda, las autoridades la llevaron el hospital Max Peralta y pese a que ella pidió para que se la dejaran a ella y hacerse cargo, no fue posible.

“La Oficina Local de Cartago inició el Proceso Especial de Protección que son acciones psicosociales y legales para garantizar la atención integral de la niña.

“La niña fue ubicada en una alternativa especializada de acogimiento familiar”, señaló el PANI sin detallar quiénes estuvieron a cargo de la inocente durante estos 10 meses que vivió la chiquita.

De acuerdo con los doctores la panencefalitis esclerosante subaguda es un trastorno encefálico progresivo y generalmente mortal, lo provoca el sarampión y este se desarrolla meses o años después de la infección y causa deterioro mental, movimientos musculares involuntarios y convulsiones.