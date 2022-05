Mujer que robó bebé por aparente obsesión de ser madre se expone a 20 años de cárcel

Una mujer de apellidos Bermúdez Bustos, de 32 años, fue detenida por darse a la fuga hace cinco años.

Ella, en el 2017, no se presentó al juicio que se llevaba en su contra por el delito de sustracción agravada de menor de edad, o sea, por, aparentemente, robarse un chiquito.

Bermúdez fue detenida este martes en los alrededores de la escuela de Damas de Quepos y este miércoles en la mañana le impusieron tres meses de prisión preventiva.

El Tribunal Penal de Quepos deberá fijar una fecha para el juicio contra ella, quien se expone a una sentencia que va desde los 12 y hasta los 20 años de cárcel, según el artículo 184 del Código Penal.

De ser hallada culpable, no podrá gozar del beneficio de ejecución de la pena (no ir a la cárcel con la condición de no cometer ningún otro delito durante tres años), pues este solo aplica para sentencias menores de tres años.

Bebé

De acuerdo con las autoridades, Bermúdez habría robado un bebé de cuatro meses de naciedo el viernes 25 de mayo del 2011 a las 11:30 a. m.

Bermúdez fue detenida en el 2011 luego de que rescataran al bebé. Foto Rebeca Arias

Supuestamente, ella era allegada a la familia del recién nacido. Incluso, se dice que el día antes del robo, se quedó durmiendo en la casa del menor de edad.

La abuela materna era quien lo estaba cuidando mientras la mamá de la criatura andaba en una gira en Pérez Zeledón. De un momento a otro Bermúdez desapareció con el bebé.

Por este mismo caso, un hombre de apellido Martínez fue condenado a 12 años de cárcel, pena que descuenta desde julio del 2017.

Martínez era la entonces pareja de Bermúdez, quien, al parecer, estaba obsesionada con ser mamá, así se desprende del recurso de apelación que interpuso la defensora pública Margoth Arguedas a favor de Martínez en diciembre del 2017, no obstante, la apelación fue rechazada y, por ende, el tipo debió seguir encarcelado.

El pequeño de 4 meses fue devuelto a los papás luego de que un hombre lo llevara hasta el OIJ de San José. Foto: Archivo

Más tranquilos

Bermúdez es de nacionalidad nicaragüense, está indocumentada en el país y no se le conoce un oficio.

La captura se logró gracias a varias llamadas confidenciales.

Antes de dar con ella, las autoridades habían hecho registros migratorios para saber si estaba en el país, pues la familia aseguraba que se había ido para su tierra natal.

En enero del 2021 los agentes judiciales visitaron la casa de la mamá de Bermúdez --no se dio a conocer dónde queda-- para ver si la hallaban, pero les insistieron que estaba en Nicaragua.

Este mes se cumplen 12 años de la sustracción, para aquel momento Bermúdez no tenía hijos, sin embargo, en la actualidad tiene tres, de 9 y 4 años y un recién nacido de apenas cuatro meses.

[ Policías atendieron el llamado de un niño de 4 años que denunció el robo de su gallina y su gallo ]

Zahira Corea, abuela del niño robado, dijo que ahora en su hogar están tranquilos al saber que la sospechosa deberá enfrentar la justicia.

“Lo que pedimos a las autoridades es que hagan lo que tengan que hacer, ya que ella cometió un delito”, expresó Corea y agregó que prefieren no referirse más al caso.

El Tribunal de Quepos tiene tres meses para fijar fecha para el juicio contra la mujer. Foto: Alejandro Gamboa (Alejandro Gamboa Madrigal)

Se llevó a niño en bus

De acuerdo con la investigación, en el 2011 Bermúdez tomó al niño en sus brazos y se fue hasta la parada de buses de Quepos–Puriscal, luego se lo llevó hasta una casa que alquilaba junto a Martínez en Guachipelín de Escazú.

Bermúdez le mandó un mensaje de texto a Keilyn Morera, madre del niño robado, que decía: “Su hijo está en Panamá, no lo busque aquí, mañana salgo fuera del país”.

Al bebé lo tuvieron durante cinco días. Durante ese tiempo, los papás de la criatura pegaron volantes por todo San José para que les ayudaran a encontrarlo.

El 30 de mayo del 2011 recuperaron al bebé gracias a que un vecino de Bermúdez se dio cuenta de que ella tenía al chiquito, por lo que la convenció de que se lo entregara y él lo llevó al OIJ de San José.

El mismo día que recuperaron al bebé, el OIJ allanó la vivienda de Bermúdez y la detuvieron, luego quedó libre, pero apegada al proceso,

y cuando la llamaron para el juicio, desapareció.