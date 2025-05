Mujer trans víctima de atroz homicidio habría sido amenazada

Catalina Espinoza, mujer trans asesinada en Orotina. Foto cortesía. (cortesía/Catalina Espinoza, mujer trans asesinada en Orotina. Foto cortesía.)

Catalina Espinoza Acosta, la mujer trans que fue víctima de un atroz homicidio la noche de este lunes en Orotina, en Alajuela, había recibido amenazas días antes.

Así lo reveló a La Teja, doña Gabriela Espinoza, mamá de Catalina, quien dijo que hasta este momento no sabe si el homicidio de su hija tiene está relacionado con esas mismas amenazas.

“Él no tenía problemas con nadie, sí había recibido unas amenazas, pero yo no sé de quién. Me dijo que lo habían amenazado y que le decían cosas feas, yo solo le dije que la sangre de Cristo lo cubriera y eso fue todo”, dijo la señora.

LEA MÁS: Escuela llora la trágica muerte de su guarda en un terrible accidente

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen sucedió minutos antes de las 8 p.m., en una parada de buses en la entrada a La Ceiba de Orotina, en Alajuela.

“Lo que se maneja, preliminarmente, es que la víctima se encontraba en vía pública, sobre la ruta 27, en sentido San José-Caldera, cuando, al parecer, pasaron dos sujetos en una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Los agentes que se encargaron de la revisión preliminar de la escena informaron que Espinoza falleció de forma inmediata a consecuencia de disparos que recibió en el cuello, un hombro y en el pecho.

LEA MÁS: Banda trató de ocultar droga en sucio lugar, pero de nada le sirvió

En cuanto a las personas que le quitaron la vida a Catalina, doña Gabriela dijo que ella no les guarda ningún rencor.

“Yo los perdono, aunque me duele mucho, porque me han quitado a uno de los amores de mi vida, pero igual yo los perdono, porque la justicia divina es la que se va a encargar de ellos, porque yo no soy nadie para juzgarlos o guardarles rencor”.

LEA MÁS: Fatal vuelco deja a una familia en luto y otra rezando por un allegado

Doña Gabriela dijo que en estos momentos necesitan de mucha ayuda para poder darle el último adiós a Catalina, por lo que cualquier donación será de bendición para su familia.

Si usted desea colaborar con doña Gabriela, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6072-3925, a nombre de Jocksan Espinoza Acosta.