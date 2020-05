“Yo conozco al dueño de la casa donde vivía ‘Turito’, se llama Juan Pacheco, y le escribí para preguntarle si ya mi hermano había llegado de hacer los mandados, pero no me contestó. Una hora después me llamó para decirme que se le había quemado la casa y yo le pregunté por mi hermano, en ese momento ni él sabía que Arturo había muerto y me dijo que no tenía idea de dónde estaba, pero casi de inmediato los bomberos le dijeron que habían encontrado un cuerpo entre los escombros y me lo dijo”, narró entre lágrimas.