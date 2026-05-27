Sucesos

Mujer víctima de ataque a puñaladas muere en estación de Bomberos de Pavas

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la mujer fallecida

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Por Adrián Galeano Calvo

La estación del Cuerpo de Bomberos en Pavas se convirtió en escenario de una tragedia, pues en ese lugar perdió la vida una mujer que fue víctima de un salvaje ataque.

Así lo confirmó la oficina de prensa de dicha institución, la cual indicó que, bajo circunstancias que no son claras, la mujer fue apuñalada en múltiples ocasiones.

“Acá en la estación de Bomberos de Pavas atendimos a una mujer de 44 años, que nos reporta que viene con heridas de arma blanca.

La mujer falleció en la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos.
La mujer falleció en la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos. (Bomberos/La mujer falleció en la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos.)

“Cuando nosotros abordamos a la paciente le encontramos heridas de arma blanca a nivel del pecho y abdomen”, explicó Josué Sandoval, paramédico de Bomberos.

Según Sandoval la mujer entró en paro cardiorrespiratorio, por lo que tuvieron que darle maniobras por aproximadamente 30 minutos, lamentablemente la mujer no logró sobrevivir.

El Cuerpo de Bomberos indicó que están a la espera de que el OIJ realice el levantamiento del cuerpo de la mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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