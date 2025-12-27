Mujer vuelve a caminar y a trabajar tras brutal embestida de toro en Zapote

Este año 2025 fue durísimo para doña Iveth Lasso Flores, de 55 años; sin embargo, ella se demostró que sí podía salir adelante y, gracias a su fuerza, a su fe y al apoyo de muchas personas, logró volver a caminar luego de que fue una embestida por un toro en Zapote.

Doña Iveth es un milagro, así lo consideran quienes la conocen, y hasta ella, pues quienes vieron la corrida del 5 de enero del 2024 pensaron que una vaquilla le había amputado el pie derecho al raz del tobillo.

Mujer embestida por todo en Zapote ya fue operada (Cortesía)

La corrida que le cambió la vida, el día de su cumpleaños, era transmitida por Multimedios, en el video se observa que el toro pasa sobre dos muchachas y se va en dirección hacia la barrera, donde ella se encontraba, bien lejitos del animal. La señora no tuvo tiempo de saltar la madera, el toro la embistió y le provocó la grave lesión.

En La Teja la contactamos para preguntarle cómo va su recuperación y la verdad nos sorprendió, porque ella nos había contado que los médicos le habían dicho que la recuperación iba a ser muy larga y dolorosa.

“Ya pude regresar a mi trabajo y eso me tiene muy contenta, muy feliz y agradecida, desde el dos de noviembre regresé”, dijo doña Ivette, quien es conserje de la escuela San Felipe en Alajuelita.

Esta valiente mujer asegura que en su trabajo todo el personal es muy especial con ella y estuvieron muy pendientes de su recuperación.

“Desde el guarda, las secretarias, maestras, mis compañeras, el director, los niños, todos son muy buenos conmigo y regresar al trabajo es algo que deseaba muchísimo, en el INS ya me dieron de alta”, comenta.

Aunque su alegría y optimismo están al tope, confiesa que tampoco ha sido tan fácil adaptarse a su nueva discapacidad.

Doña Iveth con mucho esfuerzo logró volver a caminar y ya hasta anda trabajando. (cortesia/Cortesía)

“Todavía el pie me duele y se me hincha a cierta hora, ya tengo que levantarlo un poco para sentir alivio, me hubiera gustado recibir más terapias, pero ya era imposible”, asegura.

Uno de los principales miedos de doña Ivette, durante su proceso de recuperación, era apoyar el pie en el piso; sin embargo, se llenó de valor y a pasitos lentos lo logró.

Aunque ya el curso lectivo de este año está por acabarse, para ella fue una inyección volver a la escuela para disfrutar de una de las épocas más lindas que viven, por las graduaciones y la salida de clases.

“Este año fue muy duro para mí, por mi accidente y también por la muerte de mi mamá, fue muy doloroso para mí perderla”, recuerda.

La pulseadora señora tendrá que ir a una cita más en el Hospital San Juan de Dios, en enero del 2026, para ver cómo evoluciona la lesión y que le den nuevas recomendaciones, aunque dice que le encantaría que le dieran más rehabilitación para entrar a clases, el otro año, mucho mejor.

A ella la operaron dos veces: la primera para pegarle el pie y la segunda para quitarle el tutor, ponerle una platina y tornillos, con los que vivirá para siempre.

Pasó de estar totalmente inmóvil a la silla de ruedas, a la andadera y a aprender prácticamente a caminar otra vez. Un muchacho, que se ha convertido en un ángel en su proceso de recuperación, fue quien la apoyó con las terapias.

Doña Iveth cuenta que muchas personas la ven con gran asombro y alegría cuando se dan cuentan de que su piecito está bien y que ella ya está retomando su vida.

Pese a la pesadilla que le tocó vivir por entrar a la plaza de toros, eso ya es cosa del pasado, ahora ella solo sigue luchando por salir adelante con el apoyo y los chineos de sus hijos, quienes no la han dejado durante este proceso.