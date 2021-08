Multa de ¢110 mil a quien lleve bicis en racks que tapen la placa o las luces

Usar racks en el carro no es prohibido, pero sí hay algunos detalles que debe saber porque si los incumple, lo pueden multar con ¢110.729.

Algunos de los motivos por los que se ganaría un parte son: exceder el peso para el que está hecho el rack o si lo que lleva en este tapa las luces de las direccionales, las del freno o la placa. También si, por ejemplo, lleva bicis y las llantas se salen del ancho del carro.

Así lo advirtió Germán Marín, director de la Policía de Tránsito, luego de que este lunes 2 de agosto un conductor denunció en redes sociales que le hicieron un parte por llevar tres bicicletas en un rack en la parte trasera del carro.

El hecho ocurrió en San Nicolás de Cartago, cerca del peaje para el pesaje de los camiones.

Sin embargo, al conductor lo detuvieron por las bicis, sino porque iba a exceso de velocidad. Según Tránsito, el muchacho iba a 88 kilómetros por hora, cuando la ruta es de 60 kilómetros por hora y por ese motivo le hicieron un parte de ¢54.805.

Luego el conductor salió con premio, porque el oficial de tránsito le entregó una segunda boleta porque, al parecer, las llantas de las cletas que llevaba en los racks de atrás del carro, sobrepasaban el ancho de la carrocería.

[ Ciclismo en Costa Rica se reactivará de la mano de uno de los ciclistas más reconocidos del mundo ]

“Esto lo vamos a explicar por lo que vivimos hoy en día, cuando dicen: ‘si me vacuno (contra el covid), ¿ya puedo hacer lo que me de la gana?, si me la pongo, ¿ya no me enfermo?’', la respuesta es, ni sí, ni no; con los racks funciona igual, la carga tiene que ir de la forma que no tape la placa, ni las luces, pero hay personas que quieren llevar la carga de forma peligrosa.

“Usted debe respetar la naturaleza constructiva de su vehículo, si no es para llevar carga, lo ideal es que no lo realice y si le pone un dispositivo adicional, tiene que ser de la forma que sea segura para los demás usuarios”, dijo Marín.

En el Tránsito dicen que los racks no deben llevar más peso de lo permitido, no tapas las luces de direccionales y el freno, tampoco la placa. Foto: Cortesía para LT En el Tránsito dicen que los racks no deben llevar más peso de lo permitido, no tapas las luces de direccionales y el freno, tampoco la placa. Foto: Cortesía para LT

Al conductor que le hicieron el parte regresaba de hacer un entrenamiento en bici con dos amigos.

Esta situación de los racks alarma a las personas que tienen bicicletas y deseen llevarlas a otros lugares lejos de sus casas.