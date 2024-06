Múltiples puñaladas en la cara y en el cuello le provocaron sangrienta muerte a hombre

De múltiples puñaladas en la cara y en el cuello fue hallado sin vida un hombre cuya identidad se desconoce.

Las autoridades judiciales confirmaron el hallazgo, el cual ocurrió pasado el mediodía de este jueves en una reserva indígena en Turrialba.

El homicidio ocurrió en una reserva indígena en Turrialba. Foto: Alejandra Portuguez

Las autoridades tienen conocimiento de que él tuvo una riña con un vecino. Versiones no oficiales señalan que en apariencia se trataría del curandero de la comunidad, sin embargo, esa información no está confirmada. De momento no hay detenidos por este atroz hecho.

El país contabiiliza 431 homicidios, Cartago es la quinta provincia más violenta con 43 asesinatos.

Las discusiones han provocado 44 muertes y 38 veces han usado puñales para provocar dolor en las familias.