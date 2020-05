“Desde el 2004 la muni decide que el redondel ya no forma parte de los festejos, que ellos iban a seguir administrando el redondel y que no lo iban a incluir como se hacía anteriormente, entonces le quitaron la carnita de la ganancia al hospicio, actuaron de manera omisiva, porque solamente dijeron que se hacía y punto. Desde ese momento hasta la fecha no les han trasladado la suma de tres mil millones, no sabemos qué pasó con ese dinero, cuál ha sido el destino”, dijo Molina.