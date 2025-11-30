Muro cayó sobre dos niñas en Tibás: una está en condición crítica

La Cruz Roja atendió un grave incidente este domingo en San Juan de Tibás, donde la caída de un muro de contención dentro de una vivienda dejó dos menores de edad heridas.

La alerta movilizó de inmediato cinco unidades de emergencia, incluyendo vehículos de rescate, primera intervención, unidades avanzadas, básicas y operativas.

Un muro de contención cayó sobre dos menores en una vivienda en Tibás (Cruz Roja/cortesía)

En el sitio, los socorristas trabajaron en conjunto con el Cuerpo de Bomberos.

Las dos menores presentaban golpes de consideración, por lo que fueron estabilizadas en el lugar. Posteriormente, una fue trasladada en condición crítica y la otra en condición urgente al Hospital Nacional de Niños.

Las autoridades continúan en el sitio valorando la estructura y las posibles causas del colapso.