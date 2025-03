Nadia Peraza: familia de joven cuyos restos aparecieron en refrigerador tiene un gran temor

Abraham Espinoza, el tío de Nadia Peraza, de 21 años, la joven víctima de un femicidio cuyos restos fueron hallados en un refrigerador en Heredia, asegura que la familia tiene un gran temor, que tiene que ver con la hija de la víctima.

Este tío sufre mucho por la ausencia de su amada sobrina, pues asegura que ella y él eran muy cercanos, hasta que Nadia decidió tener una relación con el sospechoso de su muerte, pues desde ese momento todo cambió para mal.

Ya ha pasado un año del asesinato de la joven madre, al parecer, a manos de su pareja.

En casa de Nadia, su familia la extraña mucho; sobre todo, su pequeña hija de tres años, quien fue entregada por el PANI a su abuelita materna, doña Marilyn Espinoza. Para ella, crecer sin el amor y la compañía de su mamita ha sido difícil, pero su abuela, desde que es una recién nacida, le ha dado mucho amor y protección.

El abogado de la familia de Nadia, Joseph Rivera, aseguró que la acusación de la Fiscalía ya está lista para que se fije la audiencia preliminar y solicitar ir a juicio.

El problema, según dicen, es que la acusación planteada por el Ministerio Público es solamente por el delito de femicidio, contra el hombre de apellido Buzano.

Rivera ya presentó la acusación por parte de la familia.

Nadia estuvo desaparecida por varios días. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En la acusación, la Fiscalía no tomó en cuenta los delitos de sustracción, pues, aparentemente, el hombre se llevó el teléfono de la muchacha y se hizo pasar por ella para hablar con familiares y que no sospecharan que algo pasaba.

Además, habría hecho compras con dinero de la víctima y con sus tarjetas bancarias.

Incluso, según la investigación, suplantó su identidad al usar las redes sociales de la víctima.

Tampoco se tipificó que él incumpliera con las medidas de protección con las que Nadia contaba y que eran una razón por la que la hija de la joven se encontraban al cuidado de su abuelita desde hacía bastante tiempo.

El abogado incluyó los delitos que faltan, por lo que se contaría en el proceso con dos acusaciones.

“La familia está muy triste porque la acusación está incompleta en cuanto a los delitos, lo más que le van a dar son 35 años por femicidio, ya lleva un año en prisión preventiva y en 15 años ya lo vemos afuera”, comentó el abogado.

El OIJ detuvo al compañero sentimental como sospechoso de femicidio. (Alonso Tenorio)

Don Joseph asegura que no entiende por qué, en muchos casos, no se están buscando las penas máximas de 50 años. Esto lo dice porque él ha estado en muchos juicios y se ha dado cuenta que a los jueces les está costando poner la pena más alta, lo que indigna muchas veces.

“La Fiscalía, al obviar estos delitos, hace que la pena también sea más baja, el crimen de Nadia fue algo horrible, muy doloroso, se está dejando por fuera el tema en cuanto materia de familia y las restricciones que él tenía, que buscaban protegerla y al final ella fue asesinada”, dijo el licenciado.

La acusación en el caso de Nadia Peraza ya está lista y su familia tiene un gran temor. (Joseph /Cortesía)

El tío de Nadia aseguró que a ellos les atormenta saber que la pena podría ser pequeña en comparación con la atrocidad del caso.

“Al omitir los otros delitos, le van a dictar una pena de 35 años, ya va a tener tiempo en prisión preventiva, le empiezan a rebajar porque estudia, porque trabaja y porque tiene buen comportamiento, y entonces a mitad o menos de la pena ya anda afuera, y nosotros no queremos que busque a la niña, a la hija de Nadia, ese es nuestro principal temor, no queremos que ella tenga nunca contacto con él”, dijo Abraham.

“En la cárcel lo van a tener ahí de chiquito lindo, como decía el abogado, con televisión, con comida, puede estudiar con visita conyugal, todo lo que tienen ahí”.

El cuerpo apareció en una refri en la casa de un amigo del sospechoso.

Don Abraham asegura que la hija de Nadia, de tres añitos, al ser tan pequeña, le dice mami a su abuelita y han tratado de proteger su corazón, pero un acercamiento del sospechoso a futuro los hace sentir una profunda tristeza.

“Yo no le tengo miedo a ese hombre, pero siento tristeza de ver a mi hermana que se llena de temor al pensar en que en algún momento se trate de acercar. Son posibilidades, uno esperaba que la acusación tuviera todos los delitos y que, por lo que le hizo, lo acusen a lo máximo, 50 años”, dijo el tío.

Este caso se investiga con el expediente 24-001572-0059-PE, que detalla que Buzano es el sospechoso de un delito de femicidio por la muerte de Nadia, con quien tuvo una relación durante seis años.

Aunque el Ministerio Público no contempló más delitos, la acusación sí refleja que Nadia era víctima de violencia física y psicológica.

Hubo una vigilia en honor a Nadie. Foto Notibarraco.

Nadia fue asesinada entre el 20 de febrero y el 6 de abril; sus restos fueron encontrados dentro de un refrigerador en una vivienda en San Pablo de Heredia, donde un amigo le dio posada debido a que lo habían echado de la casa donde vivía, porque no pagaba desde hacía varios meses.

El sospechoso, aparentemente, desmembró sus restos y los colocó en frascos, bolsas y pedazos de tela en el refri.

Sin embargo, el crimen ocurrió en San Rafael de Heredia, en el apartamento que la pareja compartía.

En esa casa la dueña encontró una bolsa que olía muy mal y pensando que era carne, la fue a tirar a un cafetal donde, posteriormente, el OIJ la recogió.

La alerta de que Nadia había desaparecido la dio su tío, pues no era común que ella se ausentara de ir a casa de su madre a ver a su hija.

Don Abraham asegura que le desgarra el alma saber que el sospechoso acabó con la vida y las ilusiones de su sobrina.

“Nadia quería estudiar, antes de estar con él me pidió que la apoyara y ella iba tan ilusionada a clases, yo me hacía cargo de todo y ella me respondía con sus estudios. Éramos muy unidos y cercanos, es tan duro todo esto para todos”, concluyó Abraham.