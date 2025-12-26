Sucesos

Navidad sangrienta en Nicoya: identifican a hombre atacado a puñaladas mientras caminaba

Un hombre de apellido López, de 39 años es la víctima atacada en barrio San Martín, Nicoya

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido López, de 39 años, iba caminando cuando lo atacaron con un puñal y le provocaron la muerte en barrio San Martín de Nicoya, Guanacaste.

Hecho ocurrió de madrugada en Navidad

Así lo confirmaron las autoridades judiciales, las cuales investigan este hecho que fue reportado a las 2:07 a. m. de este jueves 25 de diciembre.

“La víctima se encontraba caminando cuando fue abordada por dos sujetos quienes, sin mediar palabra, lo agredieron con arma blanca (puñal), lo que provocó que la víctima falleciera en el sitio”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

Las autoridades tratan de esclarecer quiénes son los responsables de este cruel hecho y determinar las razones de la brutal agresión.

