Necesitan ayuda para sepultar a chatarrero asesinado que velaba por su papá de 88 años

Los familiares de Lorenzo Alfonso Acosta Murillo, de 49 años, necesitan ayuda para poder sepultarlo.

Jojol, como le decían en Orotina, fue asesinado a balazos en Mollejones de Orotina, cuando caminaba con una carreta en la que llevaba chatarra.

Maritza Pérez León, cuñada de la víctima, afirmó que Lorenzo era quien cuidaba al papá de 88 años. Ellos son de escasos recursos y urgen de ayuda para el funeral.

“Tenemos el ataúd, pero nos hace falta el transporte de la funeraria, que nos está cobrando ¢115 mil. También necesitamos comprarle una ropita para despedirlo y para su novenario”, manifestó Pérez.

Aseguró que a Lorenzo lo van a sepultar en Orotina, de donde son vecinos, pero tienen que coordinar para el funeral.

Pérez asegura que conocían de vista a la mujer sospechosa del ataque, de apellido Mejía, de 43 años; sin embargo, no tenían problemas con ella.

“Dicen que por robarle la carreta dos sujetos y ella lo atacaron y me le metieron impactos de bala.

“Una sobrina iba pasando por el lugar cuando reconoció a mi cuñado, de una vez me llamó y nos fuimos al lugar y confirmamos que era él”, detalló Pérez.

Aseguró que Lorenzo era quien procuraba por el bienestar de su papá de 88 años.

“A los vecinos se les ha dado demasiado, él no hablaba para no ofender, todos estamos dolidos porque era una excelente persona, no era problemático, era muy trabajador y no tenía vicios”, aseguró la cuñada.

Lorenzo Alfonso Acosta Murillo, 49 años, le quitaron la vida al ser baleado en el pecho y los brazos en Mollejones de Orotina. Foto: Tomada de FB

Usted puede ayudar a la familia con un Sinpe móvil al 6439-2291, a nombre de Evelyn Jiménez Pérez.

Además de la mujer de apellido Mejía, también hay dos hombres sospechosos de apellidos Chaves, de 20 años, y Torrentes Maffio, de 26 años, a quienes detuvieron con la carreta de la víctima.

Las autoridades policiales afirmaron que Torrentes Maffio se quitó la vida en una de las celdas de la Fuerza Pública de Orotina, mientras permanecía detenido.