Negarse a vender droga sería la causa por la que acribillaron a guarda de supermercado

Los vecinos del barrio Valencia, en San Rafael Abajo de Desamparados, están consternados por el violento crimen del guarda de un supermercado la noche del martes.

El fallecido es Minor Taylor, de 30 años, quien era el guarda del supermercado John, este miércoles sus vecinos estaban conmovidos por lo ocurrido.

Un guarda fue asesinado a balazos afuera de un supermercado en San Rafael Abajo de Desamparados (Silvia Coto/Silvia Coto)

Mientras que la Fuerza Pública mantenía constantes recorridos en dicha comunidad.

Uno de los allegados de Minor, quien pidió no ser identificado por miedo a represalias, aseguró que, al parecer, el crimen se dio porque el hombre se negó a cumplir los deseos de unos delincuentes.

LEA MÁS: Otoniel Orozco presintió su final: así preparó a su familia antes del crimen en Escazú

“Lo que le comentó a sus familiares él, fue que unos maes lo buscaron y le dijeron que vendiera droga, ellos querían que él vendiera aquí en el barrio, pero él no quiso, les dijo que no, entonces parece que luego le dijeron que no era opcional y no quiso, lo amenazaron, pero él no quería meterse en problemas de ningún tipo, y parece que por eso lo mataron, la ley está investigando”, dijo el joven.

El allegado aseguró que no saben quiénes son las personas que lo amenazaron, pero ahora sus amigos están muy tristes.

“Él era un muchacho que antes en algún momento se portó un poquillo mal, pero ahora estaba contento con el trabajo en el supermercado, tiene una bebé y eso más que todo creo que era la razón para que él no dudara en trabajar fuerte, aquí toda la gente lo conocía a él y su familia, muy queridos, y la gente lo saludaba, le tenía esto al chino (dueño del supermercado) tranquilo, no se hacían problemas de nada”, añade.

El allegado asegura que anoche él estaba en su casa, como a 200 metros del lugar del suceso, cuando se escucharon un montón de balazos.

“Aquí en los últimos meses han pasado cosas feas, muertos y heridos en San Rafael Abajo, yo escuché los disparos y me dijo mi mamá: ‘oiga, oiga, quien sabe a quién mataron’, pero la chusma es vina y en WhatsApp empezaron a decir que Pepin, así le decíamos a Minitor, estaba herido, yo pensé que era un asalto”, recuerda el muchacho.

LEA MÁS: Vecinos de condominio donde se dio crimen quieren irse de ahí, pero hay algo que los ata

Según informó el OIJ, dos hombres llegaron en una moto y dispararon en un montón de ocasiones contra el joven, él estaba en la acera del negocio.

Los sicarios le dispararon en múltiples ocasiones, impactándolo en los glúteos, las piernas, los brazos y el abdomen, recibió nueve balazos.

Tras el ataque, personas que se encontraban en el lugar lo trasladaron en un vehículo particular hasta la clínica Marcial Fallas, donde fue declarado fallecido.

“Él quería estar con su bebé y que no le faltara nada, por eso estaba honradamente trabajando”, lamenta el amigo.

LEA MÁS: Ya se sabe quién era el hombre acribillado de nueve balazos en Desamparados

En la zona hay varias cámaras de seguridad que ya fueron entregadas a la Policía.

El OIJ no ha dado detalles sobre el móvil del crimen.

Al hombre lo velarán este miércoles en salón comunal de la comunidad.