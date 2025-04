Ni en Semana Santa se detiene la violencia: asesinan a hombre en Chilamate de Sarapiquí

A un hombre le quitaron la vida de múltiples impactos de bala en Chilamate de Sarapiquí.

La mortal agresión ocurrió la noche de este Sábado Santo, 19 de abril, a las 9:32 p. m., según confirmaron en la central de la Cruz Roja.

El tiroteo ocurrió cerca de la antigua delegación de la Policía de Tránsito, pero cuando los cruzrojistas llegaron no había nada que hacer por la víctima, a quien le contaron tres balazos en el abdomen.

De múltiples balazos atacaron a un hombre, a quien le terinaron quitando la vida en Chilamate de Sarapiquí. (Reiner Montero/Corresponsal)

Versiones no oficiales señalaron que la víctima sería un alemán, de aproximadamente 48 años, no obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

En apariencia, la víctima estaba cerca de la calle cuando ocurrió el hecho de violencia. Los lugareños confirmaron que escucharon los balazos y que al salir a ver qué sucedía se encontraron con el hombre tirado en la calle.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho.