Niña de 5 años y una mujer fallecieron y un hombre está grave por fuga de gas LP

El Cuerpo de Bomberos confirmó a La Teja que un escape de gas LP ocurrido la noche de este domingo en San Rafael, calle La Esperanza, en Alajuela dejó como saldo dos personas mujeres fallecidas.

Según el reporte oficial, a las 7:11 p.m. se despachó una unidad de la estación de Belén hacia el lugar para atender una alerta de escape de gas. Al llegar, los bomberos confirmaron la presencia de dos personas fallecidas en la escena, mientras que un hombre presentaba signos de vida, por lo que fue atendido por personal paramédico y trasladado de inmediato al hospital.

03/10/2025 Incendio en Mueblería San Rafael Abajo Desamparados , el fuego consumió todo el negocio.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Bomberos indicó que no se trató de un incendio, sino de un escape de gas LP que aún se encuentra bajo investigación para determinar las causas exactas del suceso.

Versión de Cruz Roja

La Cruz Roja atendió el mismo incidente y reportó que en el lugar había una niña de 5 años y una mujer de 35 sin signos de vida, además de eso, un hombre presentaba heridas en sus brazos.

“Atendimos al llamado y encontramos dos mujeres fallecidas en el lugar, una menor de edad y adulta y también había un hombre con heridas graves en los brazos que fue trasladado al hospital San Rael en condición grave”, confirmaron a La Teja desde la Cruz Roja.

Desde la benemérita no quisieron dar detalles si las ahora fallecidas presentaban heridas, pero si aclararon que las heridas de él son tipo quemaduras por la liberación del gas. El caso se mantiene en investigación.

Ambos cuerpos y la escena quedaron bajo las órdenes de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que trabajan para esclarecer los hechos.