Niña de 7 años llora por su perrita Princesa

Princesa es una ternurita. (Cortes)

Una familia de Alajuelita está muy triste porque su perrita está perdidita.

Se trata de Princesa, una ternurita toda peludita que parece una osita de peluche.

Doña Francinie Azofeifa nos contó que Princesa se salió de la casa el 2 de agosto y pese a que la buscaron no lograron ubicarla.

Princesa se perdió cerca de la parada de buses de Los Filtros en Alajuelita, es una zaguatica de apenas un año, pero es una belleza.

“Yo se la regalé a mi hija de siete años, ya que tuvimos una igual y lastimosamente falleció. Al pasar los meses encontré a princesa que era igual a la que se nos había muerto, entonces decidí regalársela a mi hija para el Día del Niño del año pasado. Mi hija ha sufrido demasiado se levanta a las 5 de la mañana a decirme que extraña a Princesa y me pregunta por qué no regresa”, dijo Azofeifa.

“Yo solo le pido a la gente que la tenga que por favor nos la devuelvan, yo doy recompensa, no quiero que mi hija llore más, ya no sé ni qué más decirle ni explicarle las razones por las que no regresa”.

Princesa está castrada, tiene el pelito blanco y una mancha café oscura al lado derecho de la pancita y en la colita.

Sus dueños la han buscado por todo Alajuelita, pero no han dado con ninguna pista. Además pasan compartiendo su foto en las redes sociales y grupos de WhatsApp. La peludita llevaba un collar rosado con mariposas.

Si usted la encontró o sabe algo puede llamar al teléfono 7217 -4346

“Estamos destrozados, por favor devuelvalen la felicidad a mi hija”, dijo Azofeifa.