“Este tiempo ha sido difícil, porque uno no espera que pase esta tragedia, sobre todo cuando teníamos planes, había felicidad y regresábamos de un momento lindo, uno no está preparado para perder dos seres queridos tan repentinamente, recuerdo que al momento del accidente estuve consciente y no sabía que ellas estaban fallecidas hasta que el otro día mi suegro llegó y me dio la noticia”, recordó Matihuos.