“Yo estaba en la casa sentada en la mecedora esperando a que llegara, pero el que llegó fue un muchacho en carro para avisarme que un bus lo había atropellado. No le puedo explicar, yo me puse como loca, fue una desesperación, el muchacho me llevó en el carro hasta donde estaba mi hijo y me lo encontré tirado en la calle, fue un momento terrible”, dijo la mamá.