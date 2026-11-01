Niño de 11 años murió en balacera en la que también falleció un hombre en Cartago

Un hombre y un niño de 11 años murieron en una balacera ocurrida la tarde de este domingo 1º de noviembre en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Un niño y un adulto fallecieron a balazos. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Según información preliminar de la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a un hombre adulto sin signos vitales, mientras que el menor había sido trasladado en un vehículo particular, aparentemente un BMW, hacia el hospital Max Peralta.

El carro era custodiado por la Policía.

Sin embargo, el niño falleció a su llegada al centro médico.

" Informan de balacera en el lugar, reportan dos masculinos heridos, entre ellos un menor de 11 años, es trasladado en un vehículo particular. En la escena hay un masculino adulto sin signos vitales", indicó la Cruz Roja

De momento, se está a la espera de información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para conocer la identidad de las víctimas y las circunstancias en que ocurrió el ataque.