Niño de 5 años murió atropellado por un carro que daba reversa en La Carpio

Un chiquito de 5 años perdió la vida luego de ser atropellado por un carro que iba en reversa en La Carpio, La Uruca.

La tragedia ocurrió la tarde del martes y el niño murió en el Hospital Nacional de Niños cuando los médicos trataban de salvarlo.

Carlos Jiménez, subdirector del centro médico, dijo que las heridas en la cabeza eran muy graves.

“Tenía un trauma craneoencefálico severo y a pesar de todas las maniobras de resucitación desde su área de salud, luego el equipo de socorro que lo trajo al hospital y nosotros también aquí le dimos”, dijo el médico.

Las autoridades le piden a los adultos y encargados de niños no dejarlos solos.Foto: Albert Marín. (albert marín.)

Jiménez mencionó que en los últimos cinco días les han llevado cuatro menores víctimas de accidentes de tránsito y dos aún se mantienen en Cuidados Intensivos.

Las autoridades les piden a los papás o encargados de niños no dejarlos solos ni un segundo; en este accidente se ve que el niño caminaba solo por media calle.

Este caso sigue en investigación, no obstante la Policía de Tránsito les recuerda a los choferes que cuando llevan carga en el cajón esta no debe tapar la visibilidad para que puedan observar por los retrovisores; de no cumplirse se exponen a una multa de ¢53 mil.