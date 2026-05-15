Sucesos

Niño de 6 años está grave tras brutal ataque de perro que sería la mascota de la casa

Un niño de 6 años fue trasladado en condición crítica tras sufrir múltiples heridas en el rostro al ser mordido por un perro

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Por Silvia Coto

Un niño de 6 años sufrió graves heridas luego de ser mordido por un perro en Boca Arenal de Cutris, en San Carlos.

Vehículo liviano choca contra ambulancia que trasladaba paciente crítico al hospital de Cartago
Un niño de 6 años fue mordido por un perro y su condición es grave (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

Según el reporte de la Benemérita, la alerta ingresó la tarde de este viernes cuando se solicitó ayuda para atender al niño, quien presentaba múltiples lesiones en el rostro producto del ataque.

Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, aseguró que al sitio se desplazó una ambulancia de soporte básico, cuyos paramédicos confirmaron que el niño se encontraba en condición crítica debido a las heridas faciales.

Tras estabilizarlo en el lugar, el paciente fue trasladado de emergencia a la clínica de Santa Rosa para recibir atención médica.

De momento se desconoce la raza del perro, solo trascendió que sería la mascota de la casa.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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