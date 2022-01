Niño de 7 años le dijo a su mamá que necesita matar al hombre que asesinó a su hermana

Proponen proyecto de ley para brindar ayuda económica y sicológica a familiares de víctimas de femicidio Elky Cedeño (de celeste) estuvo acompañada por Óscar Morera, papá de Eva Morera, y Marcela Guerrero, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Inamu. Foto Inamu.

Doña Elky Cedeño carga a diario con el dolor que le causa la ausencia de su amada hija Brithany Cerdas Cedeño, quien con 17 años y además con siete meses de embarazo fue asesinada y quemada por su exnovio y una amiga de este en enero del 2019.

Como si eso no fuera suficiente, Cedeño también debe enfrentar el sufrimiento que siente cada vez que escucha a su hijo de 7 años decir que desea matar al hombre que acabó con la vida de su hermana y de la bebita que ella llevaba en su vientre.

“Mi hijo en ese entonces tenía cuatro años y medio y ha tenido problemas sicológicos desde el día que falleció su hermana, me le negaron todo lo que era sicología, decían que él todavía no entendía y seis meses después me decía que porque no le compraba un arma, que él iba a matar al asesino de su hermana”, dijo Cedeño.

Esta ruda declaración de lo que ella y su familia siguen sufriendo la dio durante una conferencia de prensa realizada este jueves en la Asamblea Legislativa, en la que se presentó el proyecto de ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, que tiene como objetivo brindar apoyo económico y sicológico a las familias afectadas.

“Siento que la persona que está adentro (encarcelada) tiene más beneficios que nosotros como afectados, ellos tienen estudio, dentista, tienen de todo y nosotros como víctimas no tenemos nada”. — Elky Cedeño, mamá de Brithany.

[ Mamá de joven embarazada a quien asesinaron: “Él no tuvo misericordia y ahora sí la tienen por él” ]

Vidas cambiaron para siempre

El crimen que cambió para siempre la vida de doña Elky y de toda su familia salió a la luz el 23 de enero del 2019, cuando el cuerpo de su hija fue hallado en un pastizal de calle Tornillal, en San Jerónimo de Moravia.

Brithany Cerdas Cedeño. Foto tomada de Facebook Brithany estaba muy emocionada por su embarazo, incluso tenía un nombre para su bebita: Keyshanny Valentina. Foto tomada de Facebook

Por este hecho, el exnovio de Brithany, Mauricio Ugalde Guadamuz, fue condenado a 38 años de cárcel en febrero del 2021, mientras que su cómplice, Jéssica Brenes Rodríguez, recibió una sentencia de 36 años en setiembre del 2020.

Las autoridades demostraron que Ugalde ideó el macabro plan para deshacerse de su exnovia y de su propia hija, por lo que el 22 de enero del 2019 llamó a Brithany para decirle que le entregaría un dinero para ayudarla con los gastos del embarazo, así la engañó para llevarla a una trampa mortal.

Junto a la muerte de su hija lo más duro para doña Elky ha sido el abandono que ella y su familia han sufrido por parte del Estado, pues el femicidio de la joven se convirtió en una marca que los golpeó en todos los sentidos.

[ Mamá de joven embarazada asesinada encaró en juicio al sospechoso del crimen ]

“Es difícil la situación, uno vive como si realmente fuera el delincuente, el Estado no le ayuda a uno, solo le dice vea a ver cómo hace.

“Mi esposo fue despedido del trabajo por la misma situación, por lo que quedamos a la deriva, tuvimos que salir adelante viendo cómo hacíamos porque nos negaron por todo lado las ayudas”, aseguró.

Dolorosa cifra — Según el Inamu, desde el 2007, más de 517 hijos han perdido a sus madres víctimas de femicidio, de esta cantidad, alrededor de 380 eran menores de edad.

Pero lo que más le preocupa a doña Elky es la situación de su pequeño hijo, pues ha sido el más afectado de todos, por eso es que ella ha hecho hasta lo imposible por conseguirle ayuda.

Cuerpo con quemaduras en San Jerónimo El cuerpo de la jovencita fue hallado el 23 de enero del 2019 en calle Tornillal, en San Jerónimo de Moravia. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernández)

“Mi hijo fue discriminado donde estudiaba, le negaron la matrícula, tuve que salir corriendo para ver dónde lo matriculaba. Ayer (miércoles) tuvo una cita sicológica, está empezando un proceso, porque él dice que necesita matar a la persona que asesinó a su hermana, para mí eso es muy duro, lo vivo día a día”, contó.

Ayuda para familias afectadas

Lamentablemente situaciones como las que ha vivido doña Elky también son experimentadas por decenas de madres y familias de todo el país, que al igual que ella perdieron a un ser amado en un femicidio.

Por este motivo es que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Comisión Especial de la Mujer y el grupo Familias Sobreviviendo al Femicidio, presentaron el proyecto de ley Reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio.

Dicho proyecto propone varias ayudas para las familias de mujeres víctimas de femicidio, por ejemplo, un subsidio económico equivalente a medio salario base, becas de estudio, asistencia médica, sicológica y siquiátrica por parte de la Caja; bonos de vivienda para uso habitacional y asesoría legal en procesos judiciales relacionados con sus casos.

Esta iniciativa beneficiaría a los hijos de las víctimas, familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que convivieran con la mujer al momento del femicidio, y adultos mayores o con discapacidad que fueran dependientes de la víctima

Además, dicho proyecto plantea reformas al Código de Niñez y Adolescencia y al Código de Familia, una de las más importantes es la suspensión provisional y definitiva de la patria potestad en casos de femicidios.

Esto quiere decir que si el papá del niño es sospechoso de matar a la mamá pierda los derechos sobre el chiquito.

Para sostener el proyecto se crearía un fondo económico que contaría con fuentes de financiamiento como un porcentaje anual de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

A esto se sumarían los recursos derivados de timbres fiscales a los permisos de portación e inscripción de armas de personas físicas o jurídicas y la creación de un impuesto selectivo de consumo sobre el valor al momento de la importación o internación de mercancías, así como, en la fabricación de armas, municiones, explosivos y pólvora en todas sus presentaciones.