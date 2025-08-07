Esto ocurrió con el niño que era forzado a usar máscara antigas tras intervención del OIJ

El niño de 10 años que, al parecer, lo obligaban a utilizar máscara antigas para ir a la escuela y por el que el OIJ pidió ayuda, ya está en manos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del OIJ.

Así lo confirmaron las respectivas autoridades.

El pequeño llegó con una mascarilla y con una gorra, hasta el OIJ de Cartago; lo llevó su papá, al enterarse que las autoridades judiciales los buscaban.

LEA MÁS: Esposo tuvo que hacer la romería solo este año porque una bala perdida le arrebató al amor de su vida

El OIJ intervino, actualmente el menor de 10 años se encuentra internado en el hospital para verificar su salud, pues no tenía esquema de vacunas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En el PANI confirmaron que el pequeño se encuentra internado en el hospital.

“La oficina local de Cartago inició intervención por supuesta deserción escolar y no vacunación. La intervención requirió coordinar con Juzgado de Familia, el OIJ, la Fuerza Pública y el hospital Max Peralta”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: Mujer sobrevivió a una pesadilla dentro de su casa y logró que la justicia le creyera

Agregaron que, el 11 de junio el OIJ realizó un allanamiento en El Tejar de El Guarco, Cartago y no dieron con el niño, ante esta situación fue que trascendió la desaparición del inocente.

“Se ubicó y valoró positivamente a la mamá. En el momento que egrese del hospital se ubicará con la mamá, se dará seguimiento psicosocial y legal para garantizar la atención integral del niño”, sostuvieron en el PANI.

Al momento de la desaparición, trascendió que el pequeño recibía clases en la escuela Ricardo Jiménez en Cartago y en esta el niño llegaba con la máscara y al parecer, su papá no le permitía tomar agua o alimentos en la institución.

La historia del pequeño ha conmovido a muchos. (Foto: Para La Teja/Foto: Para La Teja)

LEA MÁS: Caso por homicidio de funcionario del Ministerio de Salud da inesperado giro, este fue el motivo de su asesinato

En apariencia, el menor no contaba con el esquema de vacunación y además de la máscara, siempre lo enviaban con gorros.