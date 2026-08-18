Niño queda en condición crítica tras caer de doceavo piso de edificio de apartamentos en Heredia

Un conocido edificio de apartamentos ubicado en la provincia de Heredia fue escenario de una tragedia, pues un niño resultó herido de gravedad tras caer de piso número 12.

El lamentable hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que la situación ocurrió a la 1:26 p.m. de este martes en el sector de Rincón Sabanilla, en San Pablo de Heredia.

El niño fue trasladado en condición crítica al hospital de Heredia. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Se atiende a un menor de 12 años, el cual cae del doceavo piso. Se aborda con múltiples traumas”, informó la Benemérita.

Los paramédicos atendieron al niño y lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en este trágico incidente.