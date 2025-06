No llegó al trabajo y solo hallaron su bolso del almuerzo: misterio rodea desaparición de hombre

Roberto Benavides Castro, de 39 años, fue visto por última vez el lunes 16 de junio del 2025 en Sarapiquí. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El misterio rodea la extraña desaparición de Roberto Benavides Castro, de 39 años, de quien no se sabe nada desde la mañana del pasado lunes.

Hasta este viernes no hay ni una sola pista de qué pudo pasar con él, y lo que más angustia a sus seres queridos es el hallazgo que se dio al día siguiente de su desaparición.

“El bolso de él lo encontramos el martes, era el bolso donde andaba el desayuno y el almuerzo”, contó a La Teja Sara Espinoza, esposa de Roberto.

Espinoza contó a este medio que la última vez que vio a su amado fue a eso de las 5:30 a.m. del pasado lunes, cuando fue a dejar a Roberto a una parada en el cruce de Río Frío de Sarapiquí, donde lo recogería la buseta qye lo llevaría al quebrador donde trabajaba.

Lo extraño del caso es que Roberto nunca se subió a esa buseta y más bien se habría ido caminando de ese lugar.

“Los muchachos del quebrador de San Bernardino dicen que donde yo agarré el carro y me devolví para la casa, él se devolvió, como para donde yo venía, pero nunca me llamó, ni me puso un mensaje, nada”, comentó Espinoza.

En cuanto a ese último día en el que estuvieron juntos, Sara contó que todo transcurrió con normalidad, por lo que no entiende qué pudo haber pasado con Roberto.

“Todo fue normal, él me mandó el mismo mensaje que me ponía todos los días en la mañana, me ponía: ‘Mi amor, te amo. Se me cuida mucho, te amo’. Ese lunes, a las 6:09 a.m., me puso el mismo mensaje, por eso yo asumí que él estaba en el trabajo”.

Sara trató de contactar a su esposo por medio de mensajes a eso de las 10 a.m., pero no recibió más respuestas.

“El teléfono timbra dos veces y luego cortan, y los mensajes no le entran”, agregó.

Ante la enorme angustia que sienten por la desaparición de Roberto, sus seres queridos realizaron una búsqueda en las inmediaciones de un río cercano, el cual recorrieron por aproximadamente 12 kilómetros, pero no encontraron nada.

“No sabemos nada de él, no han habido más pistas, no nos han dicho nada más. Ayer nos dijeron que supuestamente habían visto una persona sentada en una piedra ahí por el quebrador, pero ahorita todo mundo va a decir que lo vio por aquí o por allá”.

Espinoza dijo que tienen planeado realizar una búsqueda más grande este domingo, pues ese día contarán con la ayuda de más personas.

Si usted ha visto a Roberto o sabe dónde se encuentra, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.