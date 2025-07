“No va a volver”: el misterio que rodea la desaparición de una madre y el dolor de su familia

Jessica Chavarría Arce, desaparecida. Foto cortesía Keylin Chavarría. (cortes/Jessica Chavarría Arce, desaparecida. Foto cortesía Keylin Chavarría.)

El misterio sigue rodeando la extraña desaparición de Jessica Chavarría Arce, de 45 años, pues seis meses han pasado desde que se le vio por última vez y, a la fecha, no hay ni una sola pista de qué pudo haber pasado con ella.

Para su hermana, Keylin Chavarría, esta difícil situación la obliga a enfrentar una realidad que ha tratado de evitar durante estos largos seis meses.

“La semana pasada una vecina pasó y me dijo: ‘Nada, ¿verdad?’, y al decirle que no, me respondió: ‘Ya ella no va a volver’, y eso me llegó mucho porque esta situación la he tenido que bloquear en mi mente, ya que es muy desgastante pensar en muchas cosas, pero eso me hizo caer a la realidad, de que ella no va a volver y es demasiado difícil, porque no hay un cierre de esta situación", contó Keylin a La Teja.

El angustiante caso de Jessica oculta un gran misterio detrás, pues tras su desaparición ocurrieron cosas muy extrañas, como el hecho de que su pareja, un estadounidense, abandonó Costa Rica y bloqueó todas las vías de comunicación con la familia de Chavarría.

La pesadilla que vive esta familia vecina de Desamparados de Alajuela se inició el pasado 3 de enero, última vez que vieron a Jessica. Ese día llegó a esa localidad a cobrar el dinero de una casa que le alquilaba a su expareja.

Para ese momento, Jessica vivía con el estadounidense en la casa de este, ubicada en Puntarenas. Tras una violenta agresión de la que fue víctima en diciembre del año pasado, Chavarría estuvo separada del estadounidense, pero poco después regresó con él y, posteriormente, se le perdió el rastro.

El caso por la desaparición de Jessica prácticamente no ha tenido avances. Foto cortesía Keylin Chavarría. (cortes/Jessica Chavarría Arce, desaparecida. Foto cortesía Keylin Chavarría.)

“Ya se cumplieron seis meses de esta triste realidad, ya la verdad, obviamente, uno tiene que continuar con su vida, pero eso queda ahí sin ninguna respuesta, sin ninguna noticia”, dijo su hermana.

Sangre no fue de ayuda

Tras la desaparición de Jessica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la casa del estadounidense en busca de pistas, pero para ese momento Byrd ya había abandonado el país.

La Policía Judicial revisó toda la propiedad y realizó excavaciones, pero el hallazgo más importante se dio dentro de la casa, donde encontraron rastros de sangre. Lamentablemente, ese indicio, prácticamente, no sirvió de nada en la investigación.

“Eso fue como al principio de la investigación, que se encontró como un goteo de sangre; no fue como una escena de un crimen, sino como un goteo que hubo, pero ellos no podían decir si era de ella o de él, porque antes de ese acontecimiento (desaparición) había pasado una discusión en la que ellos se pelearon, entonces eso pudo haber sido de esa ocasión”, dijo Keylin.

En cuanto a la investigación, la hermana de Jessica dijo que desde entonces no ha habido mayor avance, y la última pericia de importancia la hicieron con ella ya hace bastante tiempo.

“Hasta el día de hoy no hay nada y lo último que yo hice, porque era yo la que estaba más al tanto del caso, fue que me sacaron sangre en medicatura forense, como para tener el ADN archivado, porque me decían que ahí llegan cuerpos y partes de cuerpos, entonces ellos van buscando a qué grupo sanguíneo pertenecen para ir buscando familiares”.

Chavarría dijo que las autoridades no les han brindado ninguna información y que la última vez que contactó a la investigadora a cargo del caso solo le dijo que no había avance y todo estaba igual.

“Ellos son muy fríos, por decirlo así”, agregó.

Casa estaría en venta

La familia de Jessica sigue sospechando que el estadounidense tiene que ver con su desaparición, y un hecho que descubrieron, recientemente, eleva aún más las sospechas.

“De él no se ha vuelto a saber nada, solo sabemos que, al parecer, puso la casa en venta, pero no sabemos si él ha venido al país, cosa que no creo. Él tenía una persona cuidándole la casa y esa fue la información que esa persona nos dio”, comentó Chavarría.

Según Keylin, el OIJ no considera al norteamericano como sospechoso de la desaparición de su hermana, pero en el fondo de su corazón ella siente que él sabe qué fue lo que realmente ocurrió con Jessica.

“Los del OIJ nos dicen que no lo pueden señalar a él porque, de momento, no hay nada que lo vincule con la desaparición de mi hermana, pero claramente, hay muchas cosas que sabemos que él hizo. ¿Por qué no quiso dar la cara? ¿Por qué nos bloqueó a todos? ¿Por qué se desapareció?”.

Cargan con la tristeza

Además de la incertidumbre que los agobia a diario, los seres queridos de Jessica cargan con una enorme tristeza, especialmente, sus tres hijos.

“Para los hijos de ella ha sido muy difícil, si para mí es duro, ahora imagínese para ellos que es la mamá. A mi sobrino menor, de 22 años, se le nota una tristeza enorme en los ojos; las pocas veces que he compartido con él se le nota mucho, porque era muy apegado a ella”.

Keylin finalizó diciendo que ella y su familia no pierden la fe de que las autoridades averigüen qué sucedió con Jessica, para así poder cerrar este triste capítulo de sus vidas.