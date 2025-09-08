Noche de pesadilla: Balacera contra casa deja un muerto y cinco heridos

Una noche de terror se vivió en Santa Fe de Ciruelas, en San Antonio de Alajuela, ya que dispararon en múltiples ocasiones contra una casa.

La agresión fue reportada a las 11:51 p.m. de este domingo 7 de setiembre.

En el OIJ señalaron que varias personas se encontraban en una vivienda cuando dos sujetos en motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra la casa, producto de esto, hubo cinco heridos.

El violento ataque ocurrió en Santa Fe de Ciruelas, en San Antonio de Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

Uno de ellos es de apellido Díaz, de 25 años, a quien llevaron al hospital San Rafael de Alajuela y minutos después lo declararon fallecido.

En esta agresión también resultó herido un adolescente de 16 años, una mujer de apellido apellido Guevara, de 20 años, y dos hombres de apellidos Jiménez y Palacios, ambos de 27 años.

“Todos iban críticos al hospital San Rafael”, señalaron en la Cruz Roja.

La Fuerza Pública llegó a custodiar el sitio, mientras el OIJ recopilaba eviencias de esta fatal noche que alarmó a los lugareños.

De momento no ha trascendido las razones de este violento hecho.