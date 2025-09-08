Sucesos

Noche de pesadilla: Balacera contra casa deja un muerto y cinco heridos

El violento ataque ocurrió en Alajuela

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una noche de terror se vivió en Santa Fe de Ciruelas, en San Antonio de Alajuela, ya que dispararon en múltiples ocasiones contra una casa.

La agresión fue reportada a las 11:51 p.m. de este domingo 7 de setiembre.

En el OIJ señalaron que varias personas se encontraban en una vivienda cuando dos sujetos en motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra la casa, producto de esto, hubo cinco heridos.

Una noche de terror es la que se vivió en Santa Fe en Ciruelas de San Antonio de Alajuela, cuando dispararon en múltiples ocasiones contra una casa. Foto: ANI
El violento ataque ocurrió en Santa Fe de Ciruelas, en San Antonio de Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

Uno de ellos es de apellido Díaz, de 25 años, a quien llevaron al hospital San Rafael de Alajuela y minutos después lo declararon fallecido.

En esta agresión también resultó herido un adolescente de 16 años, una mujer de apellido apellido Guevara, de 20 años, y dos hombres de apellidos Jiménez y Palacios, ambos de 27 años.

“Todos iban críticos al hospital San Rafael”, señalaron en la Cruz Roja.

La Fuerza Pública llegó a custodiar el sitio, mientras el OIJ recopilaba eviencias de esta fatal noche que alarmó a los lugareños.

De momento no ha trascendido las razones de este violento hecho.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Santa Fe en Ciruelas de San Antonio de Alajuelahomicidio en Ciruelas de Alajuela
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.