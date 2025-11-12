Sucesos

Noche de terror en Esparza: niño de 8 años lucha por su vida tras recibir un disparo

Un menor de apenas ocho años fue trasladado en condición crítica al Hospital de Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una balacera dejó a un niño de ocho años herido de gravedad la noche de este martes en Puntarenas.

La Cruz Roja confirmó que la emergencia ocurrió en la entrada de la ciudadela Calderón, en Esparza.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El niño de ocho años recibió un balazo en el pecho.Foto: Cruz Roja Costarricense

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al menor tendido sobre la calle con una herida de bala en el pecho.

Los socorristas le brindaron atención pre hospitalaria en el lugar y, de inmediato, lo trasladaron al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue ingresado en condición crítica.

Las autoridades judiciales y la Fuerza Pública se mantienen en el sitio, recopilando información para determinar cómo ocurrieron los hechos y quién sería el responsable del ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Puntarenasesparzaniño baleadobalaceraniño grave balazo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.