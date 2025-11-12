Noche de terror en Esparza: niño de 8 años lucha por su vida tras recibir un disparo

Una balacera dejó a un niño de ocho años herido de gravedad la noche de este martes en Puntarenas.

La Cruz Roja confirmó que la emergencia ocurrió en la entrada de la ciudadela Calderón, en Esparza.

El niño de ocho años recibió un balazo en el pecho.Foto: Cruz Roja Costarricense

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al menor tendido sobre la calle con una herida de bala en el pecho.

Los socorristas le brindaron atención pre hospitalaria en el lugar y, de inmediato, lo trasladaron al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue ingresado en condición crítica.

Las autoridades judiciales y la Fuerza Pública se mantienen en el sitio, recopilando información para determinar cómo ocurrieron los hechos y quién sería el responsable del ataque.