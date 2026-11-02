Sucesos

Noche de violencia en Valle La Estrella dejó un hombre muerto

El hecho de violencia ocurrió a las 9:46 p. m. de este domingo

Por Alejandra Morales

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido durante un hecho de violencia ocurrido la noche de este domingo 1 de noviembre en Valle La Estrella, en Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:46 p.m., cuando la Cruz Roja recibió el aviso de un incidente con arma de fuego que dejó a dos hombres adultos heridos.

Los socorristas encontraron a dos hombres heridos por arma de fuego. Uno murió en el lugar y el otro fue trasladado de urgencia a un centro médico.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a las víctimas y declararon sin signos vitales a uno de los hombres.

El segundo herido fue trasladado en condición crítica a la clínica de Valle La Estrella, según confirmó la Cruz Roja.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en Valle de la Estrella, en Limón
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.