Noche de violencia en Valle La Estrella dejó un hombre muerto

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido durante un hecho de violencia ocurrido la noche de este domingo 1 de noviembre en Valle La Estrella, en Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:46 p.m., cuando la Cruz Roja recibió el aviso de un incidente con arma de fuego que dejó a dos hombres adultos heridos.

Los socorristas encontraron a dos hombres heridos por arma de fuego. Uno murió en el lugar y el otro fue trasladado de urgencia a un centro médico.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a las víctimas y declararon sin signos vitales a uno de los hombres.

El segundo herido fue trasladado en condición crítica a la clínica de Valle La Estrella, según confirmó la Cruz Roja.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.