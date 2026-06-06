“Nos vamos a ahogar”: el dramático video de una madre y su hija atrapadas en las inundaciones en Liberia

Las inundaciones en Liberia han causado estragos. (Cortesía/Cortesía)

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra uno de los momentos más angustiantes que dejaron las inundaciones que afectan a Liberia, Guanacaste.

En las imágenes se observa a Marisol Quesada y a su hija dentro de su vivienda, completamente rodeadas por el agua que había alcanzado aproximadamente la mitad de la casa. La fuerza de la corriente arrastró troncos, ramas y muebles, que terminaron bloqueando las salidas del inmueble.

La escena refleja la desesperación de ambas mientras intentaban mantenerse a salvo junto a sus mascotas. La hija de Marisol aparece sobre el desayunador de la vivienda, mientras cada una sostenía a uno de sus perros para evitar que fueran arrastrados por el agua.

Durante la grabación se escuchan los gritos de auxilio y el temor de quedar atrapadas sin posibilidad de escapar.

“Nos vamos a ahogar, no podemos salir de aquí, estamos atrapadas. Dios mío, pobrecitos los perros. Dios, ay Señor, ayúdanos”, se escucha decir en el video mientras llora desconsolada.

Horas después del rescate, Marisol relató que el nivel del agua llegó a superar la mitad de su propiedad y que la situación se salió rápidamente de control.

“Se nos atravesaron los muebles dentro de la puerta y no podíamos abrirla. También se metieron un montón de palos y eso nos complicó la salida”, explicó.

Marisol Quesada tuvo miedo de morir ahogada. Foto: Guananoticias (Cortesía)

La vecina de San Antonio recordó, además, una de las frases que más la impactó durante la emergencia.

“Mi hija me decía que me salvara”, comentó.

Aunque la familia ya había enfrentado lluvias intensas en años anteriores, aseguró que nunca había vivido una inundación de tal magnitud.

“Sí la hemos vivido, pero así nunca. Es la primera vez”, manifestó.

Las inundaciones provocaron múltiples emergencias en distintos sectores de Liberia, donde cuerpos de rescate realizaron evacuaciones y atendieron reportes de personas atrapadas en viviendas y sobre techos.

Madre e hija casi mueren ahogadas en su casa en Liberia

Las autoridades mantienen la evaluación de daños mientras continúan las labores de atención a las familias afectadas por las fuertes lluvias que azotan la provincia de Guanacaste.

“Hasta el momento, nuestros equipos han evacuado a siete personas cuyas viviendas resultaron completamente inundadas. Algunas de ellas fueron trasladadas a casas de familiares, mientras que otras fueron ubicadas en una iglesia cercana como medida temporal de resguardo. La Cruz Roja Costarricense mantiene presencia operativa en el lugar y continúa monitoreando la situación ante las condiciones climáticas que persisten en el cantón”, informó la Cruz Roja.

“Mi hija me decía que me salvara”, relato de afectada por inundaciones

Colaboró GuanaNoticias