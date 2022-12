Novia de joven que murió protegiéndola dedica emotivas palabras a su amor

Una joven de apellido Madrigal, quien presenció el asesinato de su novio mientras la defendía de que fuera abusada sexualmente, dedicó unas emotivas palabras a Keylor Gamboa Muñoz, con quien mantenía una relación sentimental.

Novia de joven asesinado le dedica emotivo mensaje Ambos se graduaron del colegio tan solo cuatro días antes.

“Simplemente no hay palabras para expresarte todo lo que siento ahorita. Gracias por todo, siempre intentaste ser el mejor en lo que hacías, cumplimos una meta que era graduarnos juntos, nos faltaban muchas metas por cumplir, pero las cumpliré por ti mi ángel. Siempre me dijiste que dabas tu vida por mí y literal la diste para protegerme. Hiciste lo posible para sobrevivir y por cuidarme, perdóname por no hacer lo posible para que sobrevivieras pero te lo juro que voy hacer lo posible para el que te hizo esto pague. Nunca olvidaré esas últimas palabras que me dijiste “te amo princesa”. Del lugar donde estés quiero que sepas que no te imaginas lo mucho que te amo espero haberte hecho feliz y llenarte de mucho amor. El amor que te tengo es inexplicable, nadie nunca podrá reemplazarte y siempre estarás en mi corazón mi gordito. Quiero que todos te recuerden como un héroe porque eso es lo que eres y no te imaginas lo agradecida que estoy contigo, haré todo lo que te prometí y espero me cuides desde arriba y estés orgulloso de mí. Hasta vernos otra vez” fue el mensaje que la joven publicó en su cuenta de Instagram.

Antes de morir recién graduado defendió a su novia de ser abusada sexualmente por un asaltante

La pareja fue abordada la madrugada de este lunes un una parada de autobuses en barrio Pinto, muy cerca de las fiestas de Zapote, donde se encontraban festejando su graduación del colegio tan solo cuatro días antes.