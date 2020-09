“El día que desapareció yo llegué a las 7 de la noche a la casa, ya íbamos a cenar, estaba contenta porque la contactaron para una beca para un curso de farmacéutica, eso era lo que le gustaba a ella, después yo me fui y me arrecosté y tenía la luz apagada, ella entró y me dijo, ’ya me voy y me dio un beso’. Esa fue la última vez que la vi”, dijo Segura.