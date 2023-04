Novio de enfermera encontrada sin vida rompe el silencio: “Se me han atribuido cosas ajenas a la realidad”

María Fernanda Hernández Castillo. Foto Facebook.

Alexis Lumbi, novio de la enfermera María Fernanda Hernández Castillo de 30 años, que fue encontrada sin vida este martes tras haber sido reportada como desaparecida hace dos días envió un comunicado de prensa para dar su versión.

“Desde ayer por la tarde, mi familia y yo hemos vivido momentos demasiados difíciles, puesto que aparte del dolor por la desaparición de María Fernanda, se me han atribuido cosas ajenas a la realidad de los hechos, vinculándome en redes sociales, incluso, de una forma criminal con lo sucedido”, dijo.

El hombre aseguró que desea aclarar algunos hechos para él importantes:

“La última vez que vi a María Fernanda (Marifer como yo le decía de cariño) fue a eso de las 2.30 p.m. aproximadamente en playa Carrillo.

“Ayer, lunes, a eso de las 4 p.m. una amistad de Upala, me envió la fotografía de la desaparición de María Fernanda.

“Acto seguido llamé a María Fernanda a los números que tenía registrados de ella, resultando que uno de esos lo tenía el hijo, quien me contestó”.

“Desde que me enteré de la desaparición he estado con mi teléfono abierto a las llamadas del OIJ, con quien me he contactado en varias ocasiones.

“La línea de investigación del OIJ no confirma un homicidio”, dice el comunicado que envió.

“Según los puntos anteriores, deseo que la vida de María Fernanda sea honrada, tratando el tema con mucho más cuidado, y entendiendo la situación tan difícil que estamos pasando, le ruego a los medios de comunicación que solamente se comuniquen con el OIJ, quienes son los que de forma profesional pueden referirse con mayor certeza al caso y por lo tanto evitar cuestionamientos sin fundamento sobre tan lamentable hecho”, agregó.

Inicialmente, la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública confirmó a este medio que el cuerpo de Hernández fue encontrado en el barrio San Miguel de Hojancha, en Guanacaste, y que estaba envuelto en una sábana a pocos metros de un río.

Sin embargo, la Policía Judicial desmintió esta versión, aclarando que el cuerpo de la joven no estaba envuelto en una sábana, y además detallaron las condiciones en el que este fue encontrado, dentro de una propiedad en San Rafael de Hojancha a eso de las 9:30 a.m.

El cuerpo de María Fernanda estaba en una fosa abierta y por el momento no se sabe la causa de la muerte.

La hermana de la enfermera, Dania Hernández, aseguró que su hermana andaba con su novio en playa Carrillo y al parecer, trascendió que tuvieron una discusión y él la dejó en ese sitio.