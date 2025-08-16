Nuevo tiroteo sacude a Costa Rica: Se reporta 1 muerto y 2 heridos de bala en estos momentos

La Cruz Roja Costarricense reporta la tarde de este sábado, una balacera en Tibás que está dejando, por los momentos, un fallecido y dos heridos.

Se reporta 1 muerto y 2 heridos de bala en estos momentos. (Juan R. Costa)

“La Cruz Roja Costarricense responde al sector de San José, Tibás, Cinco Esquinas, donde reportan varias personas heridas por arma de fuego”, confirma la Cruz Roja.

Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional, comenta sobre la balacera en Cinco Esquinas de Tibás

Ampliando en detalles, los oficiales confirmaron que se trata de una mujer de 30 años fallecida en el lugar, un hombre de 35 y otro de 40 heridos, quienes fueron trasladados en condición crítica al centro médico.

Una vez más se enluta nuestro país con homicidios, el pasado viernes 15 de agosto, Día de las Madres, hubo un tiroteo en un bar de Santa Ana en el cual murieron tres hombres a eso de las 6 de la tarde.

Según los datos oficiales del OIJ, al pasado 13 de agosto, en el país se registraron 543 homicidios (8 más que a la misma fecha del año pasado).

Solo en febrero anterior hubo 88 homicidios y un mes después, 85; este mes de agosto ya va por 27 homicidios. A esos 27 ahora tiene que agregarles, lamentablemente, los 3 del pasado viernes y la señora de 30 años de hoy.