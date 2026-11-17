Un nuevo video de una cámara de seguridad permite reconstruir parte de los últimos minutos de vida del periodista y escritor Camilo Rodríguez, quien fue asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo por la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia.

Homicidio de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En las imágenes se observa la carretera en San Miguel de Santo Domingo, sobre la ruta 32, y el momento en que pasa el pick-up rojo que conducía Rodríguez. El reloj de la cámara marca las 3:50 p. m.

El detalle que llama la atención es que, entre uno y dos minutos después de que pasa el vehículo del comunicador, aparece una motocicleta blanca tipo montañera, que figura como sospechosa de estar relacionada con el crimen.

Video captó los últimos minutos de vida de Camilo Rodríguez

El ataque ocurrió aproximadamente 200 metros más adelante, según la reconstrucción de los hechos. En el video también se aprecia la presa que había en ese momento en la carretera. Camilo viajaba con la ventana del lado del conductor abierta.

La grabación permite observar el tránsito de los vehículos en un lapso muy cercano y aporta una nueva referencia visual para reconstruir el recorrido que hizo el periodista antes de ser atacado.

Camilo Rodríguez

Un detalle importante es la hora que aparece en las cámaras de seguridad. En dos dispositivos distintos se registra el paso de Camilo a las 3:50 p. m.; sin embargo, la Cruz Roja informó que recibió el reporte de la emergencia a las 3:21 p. m.

El material se suma a los videos que han comenzado a conocerse tras el homicidio del periodista y escritor, un caso que mantiene a las autoridades judiciales en busca de evidencias para identificar a los responsables.