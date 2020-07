“Se molestaron cuando llegué a la casa de ellos, me dijeron que ‘sacara todas las cochinadas que tenía’, que no querían saber nada de mí y que si no les voy a seguir dando plata que me largara, me ofendieron y todo. Recogí un bull dog inglés y un pick up que les había prestado y me dijeron que no me los podía llevar, entonces les dije: ‘un momento, si quieren llamamos a la policía porque son mis cosas'”, afirmó Rojas.