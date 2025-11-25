Siete años huyendo de femicidio: detienen al sospechoso de matar a su esposa, una profesora de artes plásticas

Margarita Flores Castro, de 45 años, fue asesinada hace siete años y hasta la mañana de este martes 25 de noviembre detuvieron al principal sospechoso de este hecho.

Se trataría de su esposo, un sujeto de apellidos Venegas Villalobos, de 54 años, quien fue capturado por el OIJ de Guápiles.

La captura la realizaron en Buenos Aires, zona sur del país. En esta región se habría escondido este sujeto y las autoridades le siguieron los pasos hasta capturarlo.

Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas que fue asesinada aparentemente por su esposo William Venegas Villalobos.

Michael Soto, director del OIJ, confirmó la captura luego de una consulta de La Teja.

“Margy”, como le decían de cariño, fue asesinada de una puñalada en octubre del 2018; al parecer, un problema por celos fue lo que desató el fatal desenlace para la docente.

Margy vivía con Venegas y con uno de sus hijos (de 21 años) en La Rita de Pococí y trabajaba como profesora de Artes Plásticas en el centro educativo Limón 2000. Además, daba clases en la Universidad Internacional San Isidro Labrador, sede de Guápiles.